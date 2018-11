METEO Italia: torna anticiclone, sarà un flash. Nuovo maltempo nel weekend

METEO DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Avanza l'anticiclone verso l'Italia, dopo i rimasugli di meteo instabile di cui ancora risentono le regioni adriatiche e quelle del Sud dove imperversa una circolazione d'aria fredda proveniente dai Balcani. Le temperature sono in ulteriore netto calo, soprattutto nei valori minimi con il ritorno anche delle gelate fino in pianura al Nord.

Il raffreddamento è comunque moderato e tenderà rapidamente a smorzarsi. Non è insomma in arrivo alcun ondata di freddo importante, o che possa portare clima rigido. Anzi, da giovedì le temperature riprenderanno a salire, a partire dalle regioni di ponente, per via della più decisa rimonta di un campo d'alta pressione che convoglierà aria più mite.

La tregua anticiclonica risulterà di breve durata, con il promontorio che abbraccerà nel corso di giovedì il nostro Paese sotto la spinta di una saccatura atlantica in approfondimento sul comparto occidentale europeo. Le correnti torneranno a disporsi nuovamente da sudovest, convogliando una nuova perturbazione verso la nostra Penisola.

TEMPORANEO GUASTO METEO NEL WEEKEND

Il fronte perturbato investirà nel corso di venerdì Nord-Ovest, Sardegna e medio-alto versante tirrenico. Si avranno le prime precipitazioni che si andranno ad accentuare entro sera, nevose localmente a bassa quota in una prima fase sul Piemonte, preludio ad un netto peggioramento del tempo nel weekend.

Il maltempo, anche in questa occasione, potrebbe coinvolgere più direttamente il Centro-Sud, a seguito del transito comunque veloce del vortice depressionario collegato al sistema perturbato. Fenomeni violenti potrebbero investire le estreme regioni meridionali, ma entro inizio settimana un nuovo anticiclone, stavolta più duraturo, dovrebbe abbracciare l'Italia.

METEO GIOVEDI' 29 STABILE, IN ATTESA DELLA NUOVA PERTURBAZIONE

Giovedì il bel tempo risulterà prevalente, grazie all'affermazione netta dell'anticiclone che sarà comunque del tutto temporanea. Nebbie si avranno in Val Padana. Annuvolamenti residui si avranno tra medio-basso adriatico, nord della Sicilia con sporadiche precipitazioni e neve a 1000 metri sull'Appennino Meridionale. Nella seconda parte del giorno velature si affacceranno da ovest.

METEO VENERDI' 30, DA OVEST NUOVO PEGGIORAMENTO

Un cambiamento graduale sarà innescato dall'avanzata della nuova perturbazione, con nubi sempre più compatte e precipitazioni che si faranno strada su estremo Nord-Ovest e Sardegna, in accentuazione serale. Neve a quote anche collinari in Piemonte. Dalla sera prime precipitazioni si avranno anche tra Toscana e Lazio, mentre in nottata peggiora tra Sicilia e settori ionici.

METEO WEEKEND PIU' PERTURBATO AL SUD ITALIA

Fase meteo movimentata per sabato, con precipitazioni sparse intermittenti al Centro-Sud, ma i fenomeni più intensi riguarderanno la Sicilia centro-orientale, la Calabria ionica ed il Salento dove si scateneranno temporali anche forti associati a rischio di nubifragi. Domenica rovesci ancora all'estremo Sud, meglio altrove salvo nevicate sui confini alpini e qualche pioggia al Nord-Est.

RISALITA DELLE TEMPERATURE E STOP AL FREDDO

La fase invernale si ridimensionerà e seguirà un nuovo rialzo termico per il ritorno di correnti più temperate oceaniche. Si avranno comunque gelate mattutine fino in pianura al Nord e zone interne del Centro Italia. Il freddo tenderà in parte ad insistere al Nord nei bassi strati, mentre il riscaldamento sarà più marcato al Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Domenica le precipitazioni insisteranno solo al Sud con l'allontanamento della depressione sul Mar Ionio, mentre il resto d'Italia godrà di un miglioramento in un contesto di variabilità. Non si farà però troppo attendere una rimonta anticiclonica a caratterizzare il meteo della prossima settimana. Sarà un avvio d'inverno decisamente mite.

