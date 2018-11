METEO ESTREMO: tornado e mare caldo, possibili legami

Foto di repertorio, rappresentativa di avversità meteo.

Le cronache di meteo estremo vengono aggiornate con tre (o forse quattro) episodi vorticosi nella giornata di ieri, tra Calabria e Salento; ieri sera abbiamo accennato ciò (LINK: METEO Italia estremo, svariati TORNADO: il clima si è rotto).

Gli innumerevoli i video e le immagini presenti in rete hanno mostrato appieno la potenza distruttiva di questi fenomeni; la domanda sorge spontanea: questi fenomeni estremi sono in aumento?

La risposta scontata sarebbe sì, ma bisogna andare cauti: i tornado sono sempre esistiti in Italia (per fortuna con frequenza estremamente minore rispetto agli States), ma il fatto principale è che non abbiamo una banca dati come negli USA, quindi non possiamo fare statistiche con decenni addietro.

Quello che emerge, però, è che praticamente ogni anno tra ottobre e novembre c'è sempre qualche fenomeno meteo estremo, e ovviamente quest'anno non ha fatto eccezione.

L'equazione mare caldo = meteo estremo non è empirica, ma statisticamente può verificarsi, in fondo i tornado non sono altro che fenomeni severi originati da forti temporali, i quali partono da scontri di masse d'aria estremamente diverse tra loro: un mare troppo caldo PUÒ dare origine a forti temporali e di conseguenza originare tornado (come accennato qui Puglia svariati tornado. Che succede al Clima? Cosa attenderci. Video meteo).

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina