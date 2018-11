Giornata da METEO perturbato, burrascoso al Centro Sud e Isole

Ennesimo, intenso peggioramento meteo sta per abbattersi sulle nostre regioni. Stavolta non sarà una semplice perturbazione, sarà un Vortice di Bassa Pressione che transiterà sul Tirreno colpendo maggiormente il Centro Sud e le due Isole Maggiori.

Osservando l'immagine satellitare, opportunamente rielaborata per facilitarne la comprensione, è possibile evincere il posizionamento delle alte e delle basse pressioni. Nello specifico continuiamo a registrare la presenza di strutture cicloniche sul nord Europa - addirittura fin sul Circolo Polare Artico - mentre ben tre aree cicloniche risultano dislocate tra l'Atlantico e l'Europa orientale.

A noi, per ovvi motivi, interessa la zona depressionaria che coinvolge l'intero Paese e che si estende a nord delle Alpi. Aria relativamente più fredda, dal nord Atlantico, sta per insinuarsi al suo interno innescando la genesi di un vortice secondario che come detto transiterà sui nostri mari e sarà foriero di forte maltempo.

Le rilevazioni attuali segnalano piogge sul Nordest, sulle tirreniche e nelle Marche, ma nelle prossime ore le precipitazioni diverranno ben più forti. Si partirà dalla Sardegna, con possibilità di temporali e qualche nubifragio, si proseguirà con il Centro Sud. Va detto che inizialmente, in tarda serata, i fenomeni colpiranno Sicilia e Calabria tirrenica - con forza, attenzione pertanto a precipitazioni violente - poi risaliranno in direzione dell'intero settore.

Al Nord andrà meglio, avremo variabilità a sprazzi con possibilità di qualche debole pioggia e sporadiche nevicate sull'arco alpino. Nevicate un po' più consistenti si affacceranno sui settori settentrionali a causa dei venti da nord. Venti che diverranno forti su gran parte del Centro Sud, Sicilia e Sardegna. Raffiche di burrasca, di Maestrale, soffieranno a ovest della Sardegna così come il Ponente soffierà burrascoso a ridosso della Sicilia settentrionale e della Calabria tirrenica. Saranno possibili locali mareggiate.

Per concludere segnaliamo una diminuzione delle temperature eccezion fatta per l'estremo Sud, dove i venti da sudovest manterranno il clima mite per gran parte della giornata.

Pubblicato da Ivan Gaddari

