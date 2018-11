METEO Italia: weekend di PIOGGE e TEMPORALI. INVERNO la prossima settimana

METEO DAL 24 AL 30 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'ampia struttura depressionaria, con perno sull'Ovest Europa, sta espandendo il proprio raggio d'azione verso l'Italia ed il Mediterraneo. Una prima perturbazione ha riportato maltempo a partire dal Nord, con anche copiose nevicate sulle Alpi, e tenderà ad estendersi verso le regioni centrali, ma andrà rapidamente esaurendosi.

Questa fase meteo turbolenta è segnata dall'afflusso correnti relativamente miti ed umide dai quadranti sud-occidentali e pertanto, nel complesso, stiamo vivendo una fase decisamente meno invernale. Una seconda più incisiva perturbazione caratterizzerà il meteo domenicale, con obiettivo principale il Centro-Sud della Penisola.

Un persistente campo d'alta pressione domina tra Islanda e Penisola Scandinava, facendo scivolare altre masse d'aria gelide verso la Russia, ma ora non più dirette, almeno temporaneamente, verso il cuore dell'Europa. Tuttavia, il serbatoio d'aria gelida in rinforzo sull'Est Europa tenderà di nuovo a guadagnare terreno verso ovest nella nuova settimana.

METEO PROSSIMA SETTIMANA ANCORA INSTABILE, PIU' FREDDO

La situazione resterà movimentata anche in avvio di nuova settimana, con piogge e temporali probabilmente più incisivi al Centro-Sud. Ai margini del maltempo resterà il Nord Italia, a parte un coinvolgimento di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Le temperature resteranno inizialmente ancora al di sopra della norma, ma tenderanno gradualmente a calare.

Un raffreddamento dovrebbe intervenire entro metà settimana, per l'approssimarsi di masse d'aria più fredde dall'Europa Nord-Orientale. Il freddo potrebbe irrompere, anche se non in modo diretto. Le temperature si potrebbero comunque portare al di sotto della media, con instabilità specie tra Adriatiche e Sud dove si attende il ritorno della neve in Appennino.

METEO SABATO 24 NOVEMBRE, PIOGGE E TEMPORALI SPARSI

Il maltempo tenderà a localizzarsi tra il Nord-Est e le regioni centrali, con particolare riferimento ai versanti tirrenici dove non mancheranno locali rovesci o temporali. Nella prima parte del mattino precipitazioni coinvolgeranno anche Alto Piemonte, Levante Ligure e Lombardia. Tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata.

Ulteriori nevicate si avranno sulle Alpi, a quote in genere superiori ai 1200/1300 metri. Variabilità al Sud, ma con fenomeni che si limiteranno ad interessare la Campania. Un nuovo peggioramento interverrà tra tarda sera e notte sulle Isole e sui settori ionici, con prime precipitazioni legate ad una nuova perturbazione.

METEO DOMENICA 25, MALTEMPO AL CENTRO-SUD

Condizioni perturbate su Lazio, Abruzzo, Sardegna e tutto il Sud, con piogge e temporali diffusi. I fenomeni potranno estendersi anche verso Umbria e Marche, ma di debole entità. Pausa delle precipitazioni al Nord, ma tra sera e notte un nuovo veloce impulso instabile dalla Francia porterà precipitazioni tra Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, alta Toscana e sulla Sardegna occidentale.

CLIMA MITE, MA TENDENZA A CALO DELLE TEMPERATURE

La quota neve tenderà a risalire sui settori alpini, a causa dei flussi meridionali. Il clima risulterà quindi non freddo, anche particolarmente miti al Sud per le correnti nord-africane. Nella giornata di domenica il maltempo ed il successivo intervento d'aria più fresca porteranno un certo calo termico prima al Centro Italia e poi al Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non si prevede nulla di buono nemmeno per l'avvio di settimana, con con piogge e temporali al Centro-Sud, senza escludere fenomeni violenti. Successivamente si potrebbe andare incontro ad una fase più invernale per l'avvicinarsi di una nuova irruzione fredda artica dall'Europa Orientale. Probabilmente si avrà un netto calo termico, con meteo instabile su Adriatiche e Sud Italia.

