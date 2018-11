Meteo in peggioramento al Centro Nord, localmente forte

L'ampia struttura depressionaria, ostinatamente collocata a ridosso dell'Europa occidentale, tiene sotto scacco i settori occidentali del Vecchio Continente e anche l'Italia. E' in atto un peggioramento meteo ampiamente previsto e che sta già portando piogge localmente intense.

L'immagine satellitare, opportunamente rielaborata, evidenzia la netta contrapposizione tra il Vortice Ciclonico e aree anticicloniche tutte intorno. Alte Pressione sul nord Europa, addirittura fin sul Circolo Polare Artico, Alte Pressioni a ridosso delle nostre regioni meridionali. In quest'ultimo caso è evidente il promontorio nord africano, che oltre ad apportare condizioni di stabilità atmosferica facilita il mantenimento di temperature primaverili. Negli ultimi giorni, come ben sappiamo, in varie città d'Italia la colonnina di mercurio ha addirittura superato i 20°C e in qualche caso non siamo andati distanti dai 25°C (in Sicilia ad esempio).

Le previsioni confermano un peggioramento in due step: il primo è in atto, coinvolgerà principalmente il Nord ma avrà qualche ripercussione anche sul Centro Italia. Le rilevazioni attuali indicano piogge tra Lazio e Toscana, più copiose in Liguria e sul basso Piemonte. Ci aspettiamo l'ulteriore accelerazione dei fenomeni nelle prossime ore, in particolare sui settori più occidentali del Nordovest, Liguria e alta Toscana. Localmente potrebbero abbattersi dei nubifragi, quindi occorrerà prudenza.

Sul settore alpino ci aspettiamo delle nevicate generalmente oltre i 1600 metri di quota, pur senza escludere degli sconfinamenti a quote leggermente inferiori nel cuneese.

Nel resto d'Italia, a parte qualche annuvolamento in Sardegna e sulle tirreniche, il tempo sarà buono con ampi spazi di sole e temperature gradevoli. Temperature che difatti non registreranno sostanziali cambiamenti, mantenendosi ovunque al di sopra delle medie stagionali. Caleranno solamente laddove nubi e precipitazioni la faranno da padrone, ma non sarà certo un calo eclatante.

Pubblicato da Ivan Gaddari

