METEO Italia: rialzo temperature. Trend MALTEMPO verso weekend, rischio nubifragi. Neve Alpi

METEO DAL 21 AL 27 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia risulta essere tagliata in due dal punto di vista meteo. Al Centro-Sud si fa sentire il richiamo mite, mentre resta ancora rigido il clima sul Nord Italia. Le regioni settentrionali risentono infatti ancora delle conseguenze delle correnti d'origine russa affluite, a seguito di quel nucleo d'aria molto fredda dilagato con moto retrogrado sull'Europa Centro-Occidentale

Il vortice freddo si trova ora tra Francia e Regno Unito, con l'anticiclone sempre forte ad alte latitudini tra Islanda e Penisola Scandinavia. I contrasti termici, innescati dall'aria fredda parzialmente affluita sul Mediterraneo, hanno generato una depressione che condiziona il meteo sull'Italia con condizioni meteo anche perturbate e richiamo di correnti afromediterranee.

Le due differenti circolazioni si contendono l'Italia, considerando il contesto decisamente invernale al Settentrione con anche neve a quote basse. Il Mediterraneo è quindi sede di confluenza di masse d'aria diverse e da ciò deriva il maltempo con anche fenomeni temporaleschi violenti e persino tornado, ma pian piano prevarrà l'azione mite anche al Nord ed il freddo verrà scalzato via.

METEO CON SPICCATA VARIABILITA', NEL WEEKEND PEGGIORA

Instabilità ancora attiva sull'Italia, specie sui versanti occidentali. Il nucleo d'aria fredda si sposterà sull'Ovest Europa, favorendo l'afflusso di umide correnti sud-occidentali verso l'Italia. Un probabile peggioramento è atteso sul finire del settimana, già da venerdì, a partire dal Nord per una nuova perturbazione sospinta dal flusso da sud-ovest.

Nel weekend piogge e temporali si estenderanno su gran parte d'Italia. Nel complesso avremo una fase più mite, con neve sulle Alpi relegata solo a quote medio-alte. Le temperature resteranno un po' al di sopra della norma, specie sul Sud Italia più esposto ai flussi di correnti dai quadranti meridionali.

METEO MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE, NUOVA PERTURBAZIONE DA OVEST

Si attenuerà maltempo, ma giungerà un nuovo impulso perturbato da ovest, più debole, con nuove piogge a carattere di rovescio, inizialmente probabili su Sardegna, Ovest Alpi, Liguria di Ponente, Cuneese. La neve cadrà solo al di sopra degli 800 metri. Peggiora nella seconda parte del giorno anche tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

I fenomeni più significativi riguarderanno le aree costiere tirreniche, mentre altrove saranno più sporadici. Tra sera e notte qualche piovasco si spingerà anche tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre rovesci o locali temporali insisteranno sul basso Tirreno, coinvolgendo anche la Calabria.

BREVE TREGUA, PRIMA DI NUOVO PEGGIORAMENTO METEO

Giovedì prevarrà tempo più asciutto, seppure in un contesto variabile con qualche pioggia più probabile su ovest Sardegna ed aree del basso versante tirrenico. Meteo più soleggiato su regioni adriatiche e al Nord-Est, ma con nebbie in pianura più fitte sulla Val Padana e coste adriatiche, specie nottetempo e al primo mattino. Venerdì nuove piogge diffuse su Nord-Ovest e Toscana.

TEMPERATURE IN RIALZO ANCHE SUL NORD ITALIA

Stop alla fase invernale sul Nord Italia, per le crescenti ingerenze d'aria mite che riporteranno le temperature su valori più consoni per il periodo. Salirà di quota la neve, relegata solo in montagna e non più in collina, Prevalenti flussi di correnti tra sud e sud-ovest manterranno le temperature molto miti al Centro-Sud, con punte locali anche oltre i 20 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuovo maltempo sul finire della settimana, per l'intervento di una perturbazione che porterà maltempo a partire dal Nord e Toscana, con neve sulle Alpi solo a quote medio-alte, grazie all'aria mite di matrice nord-africana. Durante il fine settimana piogge e temporali si estenderanno al Centro-Sud, senza escludere nuovi fenomeni violenti.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

