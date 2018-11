Meteo nevoso: prime nevicate diffuse in montagna quote basse su Alpi, maggiori Appennino

CRONACHE METEO: il tempo sta peggiorando sui nostri rilievi montuosi, dove la neve però è vista con gioia visti tutti i preparativi per la stagione sciistica imminente.

Una perturbazione sta investendo il nostro Paese, provocando le prime nevicate a quote medio basse, in grado, almeno sulle Alpi, di formare un consistente manto nevoso sulle piste da sci.

Nelle webcam: il Piccolo San Bernardo, in Val d'Aosta, il Passo Resia, in Alto Adige, Pescasseroli, in Abruzzo, Campo Staffi e Campocatino, nel Lazio.

Pubblicato da Giovanni De Luca

