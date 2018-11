Neve fino in pianura al Nord, il precedente di fine novembre 2008

Neve a Certosa di Pavia 28 novembre 2008.

Sale l'attesa per le prime nevicate possibili fino ad alcune aree della Val Padana. L'episodio dovrebbe essere limitato, ma la neve a metà novembre non è certo così usuale. Nell'ultima decade di novembre la neve in Val Padana non è un fenomeno così raro.

Figurano infatti numerosi casi nel passato anche recente e l'evento clou risale alla fine di novembre del 2008: i primi fiocchi giunsero in Val Padana fra il 24 ed il 25 novembre facendo la loro comparsa persino a Genova (vedi qui per ulteriori approfondimenti).

Tale episodio fu però solo un antipasto di quel che poi accadde qualche giorno dopo, il 28 novembre, con nevicate più abbondanti sino al piano in quasi tutto il Piemonte: fu un super evento nevoso con ben 30 cm ad Alessandria, 50 cm ad Acqui Terme, oltre mezzo metro nelle valli che si inoltrano verso la Liguria.

Copiose nevicate ammantarono poi tutto l'entroterra ligure, con neve a tratti fin sulla costa nella zona tra il genovese e il savonese. Neve anche in quasi tutta l'Emilia e in gran parte della Lombardia (specie Oltrepò Pavese e lodigiano, con precipitazioni più importanti).

La pedemontana emiliana, da Modena sino a Piacenza viene investita da una bufera di neve. La neve ricoprì anche le città maggiori come Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. In prossimità dell'Appennino si ebbero accumuli vicini ai 20 cm.

L'eventuale neve attesa nei prossimi giorni dovrebbe essere un fenomeno ben più limitato e inferiore. Per intenderci, anche laddove dovesse nevicare non sono attesi fenomeni significativi e gli accumuli in pianura saranno limitati, a parte zone interessate da temporanei rovesci più intensi.

