METEO Italia: nuovo peggioramento da domani, con la NEVE a bassa quota

Rammentiamo che nei prossimi giorni, specie al Nord Italia, ma anche al Centro, non solo vi è già l'obbligo previsto dal codice della strada di avere gomme da neve o catene, ma per via del cambiamento del tempo, e quindi per motivi precauzionali, sarà necessario il rispetto delle norme vigenti. Viaggiare sicuri è meglio!

METEO DA OGGI AL 24 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Continua l'afflusso freddo dai Balcani verso l'Italia. L'inverno si è impossessato di gran parte del nostro Paese, a seguito di un autentico sconquasso meteo in tutta Europa. L'anticiclone ha infatti spostando il proprio baricentro tra Penisola Scandinava e Russia, consentendo l'arrivo dell'aria fredda artica con moto retrogrado verso molte nazioni dell'Europa e verso il Mediterraneo.

In Italia il crollo termico risulta più marcato al Nord e sul medio versante adriatico, con le prime nevicate sui rilievi fino a quote medie. Il cambiamento è stato eclatante, con temperature calate anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Ora si attende l'arrivo di un secondo più incisivo impulso freddo che provocherà meteo turbolento con ulteriore calo delle temperature.

I contrasti innescati dall'aria più fredda, nell'impatto verso le acque miti del Mediterraneo, alimenteranno una nuova circolazione depressionaria attesa sulla nostra Penisola tra lunedì e martedì, da cui si dipartirà una perturbazione che provocherà un generale peggioramento con associata una recrudescenza del freddo invernale sul Nord Italia.

MALTEMPO IN SETTIMANA, METEO PIU' INVERNALE AL NORD

Un nuovo nocciolo d'aria molto fredda in quota si porterà in avvio di settimana su Germania, Francia e lambirà anche il Nord Italia, con la genesi di un vortice mediterraneo dapprima sule Baleari e poi in localizzazione sul nostro Paese. Ne deriverà un inevitabile peggioramento, con precipitazioni anche cospicue.

Ulteriori correnti fredde da est favoriranno un ulteriore calo termico al Nord, dove non è esclusa la possibilità di neve fino a quote basse, localmente a tratti fino in pianura. Al Centro-Sud le temperature subiranno invece un graduale rialzo, per effetto del richiamo di masse d'aria più temperate ed umide dai quadranti meridionali che innescheranno anche forte maltempo.

METEO DOMENICA 18, INSTABILE SU ADRIATICHE ED ISOLE MAGGIORI

Nuovi impulsi d'aria fredda dai Balcani manterranno il tempo incerto sul medio-basso versante adriatico e sulle due Isole Maggiori, con qualche pioggia o temporale. I fenomeni più significativi andranno ad interessare Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici della Calabria Settentrionale ed est Sardegna. A fine giornata peggiora su est Emilia e Romagna, con neve fino in collina sui rilievi.

METEO PRIMI GIORNI SETTIMANA, MALTEMPO E ANCHE NEVE A BASSA QUOTA

Un secondo impulso di aria artica dalla Russia scivolerà verso l'Europa Centro-Occidentale, mentre aria più umida atlantica raggiungerà il Mediterraneo acuendo contrasti termici che favoriranno lo sviluppo di una nuova area ciclonica più organizzata. Il Mediterraneo diverrà zona di confluenza tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse.

Piogge e temporali andranno a colpire l'Italia Centro-Meridionale e le due Isole Maggiori con fenomeni a tratti anche intensi, ma in un contesto di temperature in lieve rialzo. Il Nord sarà più ai margini della perturbazione, che interesserà più direttamente Emilia Romagna, Bassa Lombardia e Piemonte. Possibile neve a bassa quota, a tratti fino in pianura, tra Piemonte ed Ovest Emilia.

ULTERIORE CALO TEMPERATURE, SPECIE AL NORD ITALIA

Raffreddamenti più marcato all'inizio della nuova settimana, quando il clima diverrà ancor più invernale perlomeno sul Settentrione. Attese possibili gelate fino in pianura al Nord. Una graduale mitigazione delle temperature si avrà al Centro-Sud, dove ci sarà un richiamo di correnti più umide e temperate dai quadranti meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase fredda invernale dovrebbe subire un ridimensionamento, almeno temporaneo, verso metà settimana, con il nocciolo d'aria fredda in allontanamento verso ovest. Correnti più miti affluiranno anche verso il Settentrione, mentre le temperature torneranno sopra la norma al Centro-Sud con tendenza a rimonta di un promontorio anticiclonico tra giovedì e venerdì.

