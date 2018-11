Nubifragi violentissimi in Sicilia, alluvione a Catania. Grandine disastrosa

METEO ESTREMO - Ultime ore di violento maltempo sulla parte orientale della Sicilia, dove si susseguono violente piogge d'intensità monsonica. Dopo il nubifragio che ha colpito il messinese ionico, in particolare la zona di Taormina, un violento temporale si è abbattuto su Catania.

Danni ed estesi allagamenti in varie zone della città etnea, dove si è riversata una violenta grandinata che ha prodotto un tappeto di ghiaccio. Laddove si sono avuti ingenti allagamenti, la grandine ha complicato notevolmente il deflusso dell'acqua, come era accaduto a Roma qualche settimana fa.

Il nubifragio è stato violentissimo, accompagnato da forti raffiche di vento. In alcune zone la pioggia accumulata ha raggiunto circa 100 mm con l'acqua capace di raggiungere quasi il metro d'altezza, con conseguenze circolazione veicolare in tilt.

In poco tempo le strade sono divenute veri e propri torrenti in piena, con numerosi tombini saltati per la pioggia violentissima caduta nel giro di poche decine di minuti. Numerose gli automobilisti rimasti sorpresi in balia del diluvio e della grandine, a tratti violentissima, con grande paura.

Un nubifragio, ma d'intensità minore, ha colpito anche Siracusa. Tuttora sono in atto violenti rovesci localizzati, in attesa di un miglioramento dalla notte. Maltempo così estremo è stato innescato dai violenti contrasti fra l'aria fredda dai Balcani ed il mare ancora molto caldo.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina