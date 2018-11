METEO Italia. Arriva neve entro il weekend, ecco le aree coinvolte

L'anticiclone, dopo il lungo dominio, ha spostato il proprio baricentro verso il Nord Europa, lasciando scoperto il Mediterraneo dove sta prendendo piede l'atteso flusso freddo da est. Il cambiamento innescherà il primo assaggio di clima invernale.

Giungerà qualche nevicata, in virtù del previsto abbassamento delle temperature e di condizioni meteo che diverranno più instabili. Il contrasto dell'aria fredda con quella più mite favorirà la genesi di un vortice depressionario al Sud, con maltempo.

L'aria fredda investirà più direttamente i versanti centrali adriatici ed il Nord, zone dove sui rilievi si vedrà qualche nevicata durante questa fase conclusiva della settimana. Le aree dove si potranno avere queste locali nevicate saranno in particolare i versanti montuosi adriatici tra Romagna, Marche ed Abruzzo, oltre ai settori alpini.

Venerdì la neve cadrà sui monti oltre i 1000/1400 metri, con quota neve in calo dalla notte. Sabato la neve cadrà sui versanti appenninici scenderà fino attorno agli 800 metri tra Romagna ed Abruzzo. Fiocchi sotto gli 800 metri anche su Ovest Piemonte per effetto stau, ma in miglioramento.

Altrove nevichera a quote più alte, specie sui rilievi del Sud solo sulle cime. In genere si tratterà di nevicate di debole entità, per questo vediamo accumuli significativi solo sui maggiori comprensori montuosi. Una fase nevosa più promettente è attesa in avvio di settimana, specie sul Nord Italia.

