METEO Weekend: MALTEMPO in arrivo per le Adriatiche

Il meteo del weekend sarà favorevole agli amanti di piogge e neve per le regioni adriatiche: maltempo con precipitazioni nevose saranno possibili attorno a 1000 metri di quota o anche al di sotto nel caso di fenomeni temporaleschi.

Probabilità nulla di nevicate sulla costa: in primo luogo perché il mare è ancora troppo caldo e mitiga ancora parecchio le aree costiere; in secondo luogo perché il core del freddo è al Nord-est e successivamente Oltralpe, quindi piuttosto lontano dalle Adriatiche centro-meridionali.

Ma sarà sicuramente un primo assaggio di inverno: si tenga presente che il mare caldo potrà dar origine anche a fenomeni di una certa intensità.

Questa irruzione fredda, oltre a calmierare le anomalie atmosferiche che da mesi ci coinvolgono, raffredderà anche il Mar Mediterraneo, diminuendo molto la sua componente termo-energetica e pertanto con una minor probabilità di meteo severo.

Tornando alla quota neve, ci aspettiamo rovesci nevosi (abbastanza intermittenti) oltre i 1000 metri tra Marche e Abruzzo e 1200 metri tra Molise e Puglia, valori comunque di tutto rispetto e tipici dell'inverno.

Relativa incertezza sul dopo: è possibile una fase di maltempo più intensa a inizio settimana ma, stante le correnti da sud-ovest, più mite per le Adriatiche, con quota neve in rialzo a 1200-1500 metri, ma saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti: per ora accontentiamoci della prima irruzione vera invernale, c'è ancora molto tempo per vedere nevicate fin sulla costa e il meteo invernale sa stupire.

Pubblicato da Davide Santini

