METEO Italia: FREDDO e anche NEVE, ecco il primo assaggio di VERO INVERNO

METEO DAL 16 AL 22 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un cambio di circolazione in grande stile sta creando un autentico sconquasso meteo in tutta Europa e ci proietterà all'improvviso verso condizioni tipicamente invernale. L'anticiclone si va sbilanciando sulla Penisola Scandinava e fredde correnti orientali s'insinueranno lungo il bordo orientale e meridionale dello stesso anticiclone.

L'aria più fredda è attesa dilagare sull'Italia entro il weekend, entrando dai Balcani e andando a convergere con una depressione sul Mar Ionio. Passeremo così bruscamente dall'Estate di San Martino al primo vero assaggio di freddo invernale, con il crollo termico che sarà più marcato al Nord e sul medio versante adriatico. Attese le prime nevicate fino a quote medio-basse.

Il raffreddamento sarà eclatante con tracollo termico anche di oltre 10 gradi. Naturalmente, i contrasti innescati dall'aria più fredda innescheranno un aumento dell'instabilità, con peggioramento nel weekend, anche per via dell'approfondimento di un vortice ciclonico sul Mar Ionio che porterà anche forte maltempo e venti burrascosi su parte del Sud Italia.

METEO DA PIENO INVERNO NEI PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA

Le temperature si porteranno anche sotto la media del periodo partendo dall'attuale situazione di caldo anomalo, ma la circolazione resterà invernale anche nella prossima settimana, con l'anticiclone in Scandinavia e masse d'aria fredda dalla Russia in movimento retrogrado verso il Centro Europa.

Un nuovo nocciolo d'aria molto fredda in quota si porterà su Germania, Francia e lambirà anche il Nord Italia, con la genesi di un'ampia circolazione depressionaria sull'Italia. Ne deriveranno condizioni meteo turbolente, più rigide al Nord dove non è esclusa la possibilità di neve fino a quote molto basse.

METEO PEGGIORA VENERDI, ROVESCI SU ADRIATICHE E SUD

I venti più freddi porteranno rovesci sparsi lungo le aree adriatiche, ma poi più in particolare tra Calabria ionica, Sicilia e Sardegna orientale, nonché su estremo Nord-Ovest per l'impatto delle correnti da est verso i rilievi alpini occidentali, ma qui in forma più debole. Si avranno le prime spruzzate di neve sui monti oltre i 1000/1400 metri, con quota neve in calo dalla notte.

METEO WEEKEND INVERNALE, FORTE MALTEMPO E NEVE IN APPENNINO

Ulteriore generale peggioramento sabato, con l'irruzione d'aria fredda dai Balcani che intensificherà un vortice di bassa pressione sullo Ionio. Instabilità più marcata al Sud, con precipitazioni anche forti in Calabria. Rovesci sparsi sul sud-est della Sicilia, Sardegna orientale, ma anche su tutto il medio-basso versante adriatico e la Lucania con neve in montagna.

Rovesci si avranno anche tra Romagna e Marche, con la neve che sui versanti appenninici scenderà fino attorno agli 800 metri. Fiocchi sotto i 1000 metri anche su Ovest Piemonte, ma in miglioramento. Domenica l'instabilità insisterà sul Sud ed Isole, ma dalla tarda serata nuovo peggioramento sulle Adriatiche a seguito del nuovo impulso d'aria fredda in rotta verso le Alpi.

TEMPERATURE IN PICCHIATA, ANCHE OLTRE 10 GRADI IN MENO

Il raffreddamento sarà più marcato al Nord e sui versanti adriatici, accentuato anche dalla ventilazione in aumento. Un ulteriore calo termico è atteso all'inizio della nuova settimana, quando il clima diverrà ancor più invernale perlomeno sul Settentrione. Attese possibili gelate fino in pianura al Nord. Una graduale mitigazione si avrà al Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Evoluzione per i primi giorni della prossima settimana improntata al maltempo, con la possibilità da confermare di neve fino a quote basse al Nord. Questo improvviso arrivo del meteo invernale può apparire clamoroso, ma spesso nella seconda decade di novembre si hanno i primi bruschi episodi contrassegnati da irruzioni d'aria artica.

Pubblicato da Mauro Meloni

