METEO Italia: periodo con clima mite. Calo temperatura Week End

METEO DA OGGI AL 19 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

La tradizione dell'Estate di San Martino appare pienamente rispettata: l'anticiclone sub-tropicale si è affermato sul Mediterraneo e sull'Italia, dove andrà ulteriormente rafforzandosi in settimana. L'abbraccio dell'anticiclone sub-tropicale porterà meteo stabile più deciso probabilmente per diversi giorni. Solo la Liguria e parte del Nord-Ovest risentono ancora di residui disturbi piovosi.

Il clima risulterà particolarmente mite, con temperature ben oltre la norma e localmente in ulteriore rialzo a causa dell'aria calda in quota associata all'anticiclone. Dopo tutto il maltempo avuto nella prima parte del mese, l'Italia non avrà più a che fare con piogge di rilievo per tutta la seconda decade del mese.

Il sole sarà prevalente, ma anticiclone non sarà sinonimo di bel tempo ovunque, come sovente accade nel semestre freddo. Le protagoniste assolute, con l'anticiclone, si confermeranno le nebbie che potrebbero infittirsi ulteriormente, presentandosi sempre diffuse nelle ore più fredde notturne e al mattino, soprattutto in Val Padana

ANTICICLONE, NEBBIE IN ACCENTUAZIONE SULLE PIANURE

Meteo soleggiato sino almeno alla fase centrale della settimana quasi ovunque, ma saranno da mettere in conto nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord e le valli interne appenniniche, dove si accentueranno le condizioni da inversione termica. In alcune aree padane, specie lungo il corso del Po, le nebbie potranno persistere o dissolversi solo parzialmente in pieno giorno.

Le temperature, come accennato, resteranno ben sopra la norma. Avremo un'Estate di San Martino in piena regola, con caldo anomalo tranne che sulle aree più nebbiose. Qualche novità si avrà da venerdì, con l'indebolimento dell'anticiclone sul fianco orientale della Penisola ed aria più fresca che lambirà le regioni del Sud e le Isole Maggiori portando una certa instabilità.

METEO DI OGGI, MARTEDI' 13 NOVEMBRE SOLEGGIATO QUASI OVUNQUE

L'alta pressione subtropicale sarà garante di una fase di meteo stabile e soleggiato quasi ovunque, a parte il Nord-Ovest ancora lambito da interferenze d'aria umida da sud/ovest che saranno causa di nubi medio-basse. Qualche possibile isolata pioviggine è ancora attesa in Liguria, sul savonese, ma localmente anche sui monti dell'Alto Piemonte.

In Val Padana ci sarà comunque una diffusa presenza di nebbie e foschie dense nelle ore mattutine e notturne, mentre il sole sarà protagonista sul resto del territorio. Foschie e nebbie localmente insisteranno su alcune aree pianeggianti del Nord, per il ristagno dell'aria umida nei bassi strati come conseguenza dell'inversione termica portata dall'anticiclone.

METEO STABILE SINO A GIOVEDI, ANTICICLONE DURATURO

Quasi tutta la settimana sarà dominata dall'anticiclone, con giornate dal meteo fotocopia all'insegna della stabilità atmosferica, ma si accentueranno anche le condizioni d'inversione termica sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro Italia dove le nebbie diverranno ancor più persistenti. Peggiorerà notevolmente la qualità dell'aria per l'incremento degli inquinanti.

TEMPERATURE ALTE, CALDO ANOMALO SPECIE SUI MONTI

Ci sarà tepore diurno e caldo più anomalo sulle alture, a seguito del rinforzo dell'anticiclone di matrice nord-africana. I valori termici diurni resteranno più bassi sulle aree interessate dalle nebbie. In questi casi, le temperature si mantengono più basse in pianura che in montagna, come avverrà sulla Val Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire settimana l'anticiclone potrebbe indebolirsi, a causa dell'influenza di un vortice ciclonico sull'Egeo. Da valutare il possibile avvicinamento d'aria più fredda da est, che potrebbe portare ad una svolta del tempo verso condizioni più invernali. Non è infatti escluso che si possa passare repentinamente dal caldo anomalo al primo freddo stagionale già dal 18/20 novembre.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

