Meteo domani: non solo sole, ma anche nebbie e nubi basse. Ecco dove

La tradizione dell'Estate di San Martino appare pienamente rispettata: l'anticiclone sub-tropicale si è affermato sul Mediterraneo e sull'Italia, dove andrà ancor più consolidandosi. L'abbraccio dell'anticiclone sub-tropicale porterà meteo stabile più deciso probabilmente per diversi giorni.

Solo le regioni di Nord-Ovest risentono ancora di residui disturbi piovosi. Il sole sarà prevalente, ma anticiclone non sarà sinonimo di bel tempo ovunque, come sovente accade nel semestre freddo. Le protagoniste assolute, con l'anticiclone, si confermeranno le nebbie.

Ma vediamo il dettaglio del meteo atteso per domani, martedì 13 novembre. Condizioni di stabilità, grazie alla presenza dell'alta pressione subtropicale in fase di rafforzamento. Il bel tempo si accompagnerà a tepore fin troppo eccessivo per il periodo, con nebbie anche diffuse in Val Padana.

Qualche insidia si avrà al Nord-Ovest, con più nubi e possibili deboli piogge in Liguria. Nubi anche sui settori orientali e meridionali della Sardegna, anche qui con possibilità di qualche goccia di pioggia. Si noti che gli accumuli massimi potrebbero essere al massimo dell'ordine di qualche millimetro.

Foschie e nebbie localmente insisteranno su alcune aree pianeggianti del Nord anche nelle ore centrali del giorno, per il ristagno dell'aria umida nei bassi strati come conseguenza dell'inversione termica portata dall'anticiclone.

