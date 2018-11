METEO in miglioramento, ma con NEBBIE e ultime piogge in Liguria

Fonte immagine Eumetsat, rielaborazione grafica a cura della Redazione del Meteo Giornale.

Sta cominciando l'Estate di San Martino. L'Alta Pressione, che abbiamo rappresentato nell'elaborazione dell'immagine satellitare, sta prendendo possesso dell'Italia.

Trattasi dell'Anticiclone del nord Africa, vuol dire che oltre alla stabilità atmosferica porterà con sé aria calda subtropicale. Prepariamoci ad affrontare un cospicuo aumento delle temperature, che si farà sentire soprattutto in quota ma che anche al suolo non mancherà di dar luogo a pesanti anomalie termiche positive.

Uno degli elementi che possiamo già osservare è senz'altro la nebbia. Nebbia che è comparsa agevolmente in Val Padana, dove di certo non manca l'umidità dopo le abbondanti piogge dell'ultimo periodo. Ma nebbie e foschie, come da previsione, sono apparse nelle vallate del Centro Sud e localmente pure sulle coste (ad esempio in Puglia, in Romagna, in Veneto).

Le perturbazioni, che per giorni hanno continuato ad attraversare l'Europa centrale, presto incontreranno l'ostacolo anticiclonico ma intanto continuano ad affacciarsi sulla fascia occidentale del Vecchio Continente richiamando aria umida in direzione del Mar Ligure. Non è un caso, quindi, se nel genovese permangono piogge che di certo non aiutano a migliorare quella che è divenuta una situazione di criticità importante. Tuttavia, lo si è detto, anche qui ci aspettiamo un netto miglioramento.

Il dominio anticiclonico dovrebbe andare avanti per circa una settimana, dopodiché attenzione perché il quadro meteo-climatico potrebbe cambiare radicalmente: dall'autunno si passerebbe all'inverno.

Pubblicato da Ivan Gaddari

