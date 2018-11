L'Italia dal meteo estremo, la possibilità di una tempesta di sabbia nera

Il video meteo è terribile, è stato ripreso da un automobilista che tornava a casa, e riprende l'arrivo di una tempesta di sabbia, di quelle che in pieno giorno tolgono la luce del giorno. E' nota anche come tempesta di sabbia nera.

L'auto ne viene avvolta, la visibilità in alcuni frame del video è azzerata dalla densa sabbia.

Riduzioni della visibilità orizzontale analoghe, in Italia si possono verificare durante violentissimi rovesci di pioggia, e di notte con la nebbia, quando oltre essa si aggiunge l'oscurità, che possono rendere impossibile la guida ai non esperti. Ma durante la tempesta di sabbia ci sono altre componenti che sono un pericolo per l'uomo: il vento, la sabbia che rende l'aria quasi irrespirabile, l'attrito con i granelli di sabbia trasportati dal vento di tempesta.

In Italia, per nostra fortuna, tra i tanti disastri che possono succedere, una tempesta di sabbia come quella del video non la vedrete, poiché il deserto più vicino a noi è quello del Sahara, e per ottenere un effetto simile è necessario che sabbia densissima ci raggiunga, cosa che è impossibile. Da noi potrete osservare la polvere sollevata dal vento, talvolta anche in maniera massiccia, ma non di certo la tempesta di sabbia nera.

L'Italia può essere toccata dal pulviscolo in sospensione del Sahara. Qualche anno fa una tempesta ridusse la visibilità molto diffusamente, fin sotto a 1 km, in Sicilia, a Palermo, dove le luci notturne illuminavano la polvere sottilissima ma densa che si spostava nell'aria, e che aveva le dimensioni, forse, di una sottilissima pioviggine.

Fu un evento meteo straordinario.

Ecco qualche foto del giungere di tempeste di sabbia.

Pubblicato da Piero Luciani

