Meteo per domani: ultimi disturbi e qualche pioggia, prima dell'anticiclone

Infiltrazioni atlantiche lambiscono il Nord-Ovest portando meteo ancora uggioso, mentre un piccolo vortice ciclonico lambisce la Sicilia, il tutto sempre in un contesto climatico molto mite per il periodo con temperature molto sopra la norma un po' su tutta l'Italia.

Si tratta però degli ultimi evidenti disturbi, prima della netta affermazione di un campo d'alta pressione. Il nostro Paese verrà coinvolto in avvio di settimana dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che porterà meteo stabile più deciso probabilmente per diversi giorni.

Il periodo a cui stiamo andando incontro avrà tutte le carte in regola per essere denominato Estate di San Martino. In attesa di questo periodo di maggiore calma, vediamo quella che sarà l'evoluzione per domani, domenica 11 novembre.

Cieli in prevalenza coperti al Settentrione, con piovaschi o pioviggini più probabili tra Liguria, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi, specie tra Piemonte e Lombardia. Il bel tempo prevarrà al Centro-Sud, in virtù del nuovo graduale rinforzo dell'anticiclone.

Residue precipitazioni insisteranno sulla Sicilia orientale e localmente su parte della Calabria ionica. Nebbie soprattutto sulla Val Padana orientale e la nebbia è attesa divenire sempre più protagonista fin da inizio settimana, con l'ingresso in grande stile del campo di alta pressione.

