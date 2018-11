Piogge forti al Nord-Ovest. Vortice in rotta dalle Baleari alla Sicilia

L'Italia di Nord-Ovest continua a risentire di meteo localmente perturbato, a causa di un flusso di umide correnti sud/occidentali richiamate dalla vasta circolazione ciclonica sull'Europa Occidentale protesa fin sulla Spagna.

Le piogge sono state in genere di debole intensità, tranne in Liguria dove non sono mancati rovesci e temporali localmente di forte intensità tra genovese e savonese. Non sono mancati disagi per allagamenti ed anche un treno deragliato per una frana all'altezza di Margherita Ligure.

La novità delle ultime ore è però legata ad un peggioramento in Sardegna, con temporali specie sul lato occidentale causati dall'approssimarsi di un vortice ciclonico ad ovest dell'Isola. Si tratta di un cut-off, ovvero un vortice in distacco dalla circolazione perturbata atlantica.

Ora questo mini ciclone tenderà a traslare verso sud-est, facendo rotta verso le coste tunisine e poi il Canale di Sicilia. Le conseguenze, nel weekend, vedranno un peggioramento con temporali sparsi tra Sicilia e bassa Calabria, ma non si dovrebbero avere fenomeni troppo intensi.

Successivamente, non dovrebbero intervenire nuove perturbazioni degne di nota, ma anzi in prospettiva l'anticiclone sembra riuscire a potersi affermare in modo convincente. Per il dettaglio sulle previsioni meteo per domani, sabato 10 novembre, potete cliccare qui.

