Meteo domani: ancora piogge al Nord-Ovest. Maltempo anche all'estremo Sud

Correnti umide sud-occidentali condizionano il meteo sulle regioni del Nord-Ovest, senza essere in grado di coinvolgere il resto della Penisola. L'Italia vede quindi condizioni meteo diametralmente opposte, tra il Nord alle prese con grigiore e pioggia ed il Centro-Sud che gode invece di una fase più stabile.

Un piccolo vortice ciclonico, ora a ridosso della Sardegna, tenderà nel weekend a scivolare sul Canale di Sicilia. Ciò comporterà dell'instabilità anche sulle estreme regioni meridionali, prima di un definitivo miglioramento.

Ma vediamo quindi il dettaglio dell'evoluzione meteo attesa per domani, sabato 10 novembre. Altre piogge indugeranno sul Nord-Ovest e localmente l'Alta Toscana, dove ci sarà la persistente influenza delle correnti umide sud-occidentali collegate al vortice depressionario d'Islanda.

Le piogge saranno in genere deboli, al più moderate in Liguria. Sul resto del Nord Italia condizioni di meteo uggioso per nubi basse e locali nebbie. Disturbi si avranno anche su altre aree del Paese, in considerazione di un piccolo vortice depressionario che tenderà a sfilare sulle due Isole Maggiori.

Il passaggio di questo vortice porterà dei rovesci residui sulla Sardegna, ma soprattutto il grosso delle precipitazioni colpirà la Sicilia con anche locali temporali sui settori ionici. Meteo in peggioramento anche sul versante meridionale ionico della Calabria.

Pubblicato da Mauro Meloni

