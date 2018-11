METEO Italia: altre PIOGGE fino al weekend. MOLTO MITE, in aumento con Estate di San Martino

METEO DA OGGI AL 15 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione, sospinta da umide correnti sud-occidentali, condiziona il meteo su parte dell'Italia, essenzialmente le regioni di Nord-Ovest e solo marginalmente il resto del Nord e la Toscana. Il resto d'Italia risente invece di una modesta rimonta anticiclonica sub-tropicale. Il nostro Paese risulterà quindi spaccato in due, con meteo più stabile al Centro-Sud.

Il sistema perturbato, che interessa il Nord-Ovest dell'Italia, è collegato all'estesa area ciclonica sull'Europa Occidentale. L'anticiclone subirà un parziale indebolimento sul finire della settimana, con la perturbazione che tenterà di sfondare verso est, senza sortire molti effetti. Il clima resterà nel complesso molto mite, con temperature ben oltre la norma a causa delle correnti temperate.

Come detto, le piogge faticheranno a sfondare sull'Italia, coinvolgendo principalmente ancora il Nord-Ovest, parte delle aree tirreniche e le due Isole Maggiori. La perturbazione sarà coadiuvata da un ennesimo piccolo vortice ciclonico che dalle Baleari si porterà in direzione del Canale di Sicilia, ove sarà più marcata l'instabilità nel corso del fine settimana.

ARRIVA ESTATE DI SAN MARTINO LA PROSSIMA SETTIMANA

Il nostro Paese verrà coinvolto dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che porterà meteo stabile probabilmente per diversi giorni. Il periodo a cui stiamo andando incontro viene denominato Estate di San Martino, che si celebra l'11 novembre: secondo la tradizione, in questo periodo si hanno alcuni giorni di sole e clima mite.

La tradizione quest'anno verrà pienamente rispettata. Avremo infatti una lunga pausa dal continuo maltempo dell'ultimo periodo. Questo risulterà un vero toccasana, nell'Italia ancora tuttora in ginocchio dopo le grandi piogge e alle prese con la ricostruzione nei territori devastanti. Qualche incertezza si avrà solo al Nord, lambito da infiltrazioni d'aria umida atlantica.

METEO VENERDI' 9 NOVEMBRE, PIOGGE SPARSE SPECIE SUL NORD-OVEST

Nubi compatte hanno indugiato al Nord-Ovest, più cospicue sulla Liguria dove si potranno avere altre forti piogge. Assenza di fenomeni sul Nord-Est, dove non mancherà una certa copertura nuvolosa. In pianura è segnalata nebbia molto fitta, specie in Veneto.

Di certo molto più sole al Centrosud, salvo nubi basse e locali nebbie nottetempo e al primo mattino. Qualche pioggia o rovescio arriverà in Sardegna, entro tarda sera sull'ovest Sicilia.

METEO WEEKEND, ALTRE PIOGGE AL NORD E ALTROVE SPORADICHE

L'anticiclone, timidamente spintosi verso l'Italia, sarà poco solido per garantire bel tempo diffuso, anche in considerazione di un piccolo vortice depressionario che tenderà a sfilare sulle due Isole Maggiori. Il suo transito porterà dei rovesci dapprima sulla Sardegna, in espansione alla Sicilia con anche locali temporali.

Qualche acquazzone potrà coinvolgere la Calabria meridionale ionica. Sul resto d'Italia avremo tempo più asciutto, ma altre piogge interverranno al Nord, specie sul Nord-Ovest e Toscana dove ci sarà la persistente influenza delle correnti umide sud-occidentali collegate al vortice depressionario d'Islanda.

TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA, ANCOR PIU' DA LUNEDI'

Continuerà il clima mite, come conseguenza dell'afflusso di aria umida dai quadranti meridionali, con temperature più elevate specie lungo la fascia adriatica e al Sud laddove si avranno ampi spazi soleggiati. Valori termici inferiori al Nord-Ovest per il maltempo. Ulteriori locali aumenti di temperature sono attesi in avvio di settimana, con il rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella prossima settimana l'alta Pressione subtropicale dovrebbe portare per più giorni una fase di meteo stabile e soleggiato quasi ovunque, a parte il Nord ancora lambito da interferenze d'aria umida oceanica. Le temperature rimarranno in genere sopra la norma, con anomalie molto accentuate rispetto al clima tipico del periodo.

