Meteo oggi e domani: MALTEMPO al NORD, poi STOP alle piogge in quasi tutta Italia

Il meteo odierno è ancora piuttosto instabile al Nord-Ovest (in particolare sulla Liguria centrale, dove sono in atto piogge e temporali da ore) e lo sarà ancora domani, mentre successivamente sarà in arrivo un periodo più stabile e (ancora una volta) molto mite.

Nelle seguenti carte, sono mostrati gli accumuli pluviometrici previsti dai principali modelli (GFS, ECMWF) dalla mezzanotte di oggi per i prossimi 10 giorni: si può notare come gran parte del paese sia sgombra da piogge per tutta la durata del tempo, ad eccezione del Nord-Ovest. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale, infatti, sono già oggi alle prese con maltempo, generalmente di media intensità, ad eccezione di un canale instabile che interessa la Provincia di Genova.

Finalmente, dopo due settimane di piogge incessanti su molte aree dell'Italia, tornerà un po' di stabilità, ma il prezzo da pagare sarà eccessiva mitezza (e quindi il proliferare di insetti), visto la matrice sub-tropicale della massa d'aria in arrivo.

Dando uno sguardo al meteo, per adesso di freddo vero non se ne intravede: vedremo se nella terza decade cambierà qualcosa.

Accumuli totali (stima) per i prossimi 7 giorni, oggi compreso, secondo il LAM del Meteo Giornale.





Accumuli totali (stima) per i prossimi 10 giorni secondo il modello ECMWF (fonte: Weather.us)

Pubblicato da Davide Santini

