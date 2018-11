METEO Italia: CALURA fuori stagione diffusa, resta uggioso al Nord Ovest

METEO DA OGGI AL 17 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

In attesa che il bel tempo possa prendere completamente il sopravvento, al momento il contesto meteo è caratterizzato da ulteriori infiltrazioni d'aria umida atlantica che coinvolgono essenzialmente le regioni di Nord-Ovest. Un vortice ciclonico, a ridosso della Sicilia, comporta temporali sull'isola stessa e parte della Calabria.

Il clima rimane nel complesso molto mite, con temperature ben oltre la norma a causa delle correnti temperate. Il nostro Paese verrà coinvolto in avvio di settimana dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che porterà meteo stabile più deciso probabilmente per diversi giorni. Il periodo a cui stiamo andando incontro viene denominato Estate di San Martino.

Secondo la tradizione popolare, nella fase centrale di novembre si hanno alcuni giorni di sole e clima mite. La coincidenza quest'anno verrà rispettata, dato che avremo bel tempo e temperature ancora sopra la norma. Ci sarà in realtà una lunga pausa dal continuo maltempo dell'ultimo periodo e l'Italia beneficerà di una sostanziale assenza di piogge un po' ovunque.

METEO STABILE IN SETTIMANA, NON SEMPRE SOLEGGIATO

Il sole sarà prevalente un po' su tutta la Penisola nella prima parte della settimana. Qualche incertezza si avrà solo al Nord, lambito da infiltrazioni d'aria umida atlantica che provocheranno al più deboli isolate piogge a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest. Altre nubi a tratti consistenti potranno aversi in Sardegna, per umide correnti di scirocco.

Saliranno però alla ribalta anche le nebbie con l'anticiclone, che andranno ad infittirsi giorno dopo giorno presentandosi sempre diffuse nelle ore più fredde notturne e al mattino, soprattutto in Val Padana. Le temperature, come accennato, resteranno ben sopra la norma. Avremo un'Estate di San Martino in piena regola, con caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna.

METEO DI OGGI, DOMENICA 11 NOVEMBRE, RESTA UGGIOSO SUL NORD ITALIA

Cieli in prevalenza coperti al Settentrione, con piovaschi o pioviggini più probabili tra Liguria, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi, specie tra Piemonte e Lombardia. Il bel tempo prevarrà al Centro-Sud, in virtù del nuovo graduale rinforzo dell'anticiclone. Residue precipitazioni insisteranno sulla Sicilia orientale e localmente su parte della Calabria ionica. Nebbie sulla Val Padana orientale.

METEO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA PIU' SOLEGGIATO*

Già da lunedì l'alta pressione subtropicale dovrebbe portare per più giorni una fase di meteo stabile e soleggiato quasi ovunque, a parte il Nord-Ovest ancora lambito da interferenze d'aria umida oceanica. In Val Padana ci sarà comunque una progressiva intensificazione di nebbie e nubi basse anche nei giorni successivi, mentre il sole sarà protagonista sul resto della Penisola.

AD INIZIO SETTIMANA RIALZO TERMICO, CALDO ANOMALO

Clima sempre mite con le temperature che resteranno ben sopra la norma, a seguito del rinforzo dell'anticiclone in arrivo dal Nord Africa. Ci sarà tepore diurno e caldo più anomalo sulle alture. I valori termici resteranno più bassi sulle aree interessate dalle nebbie, per il fenomeno dell'inversione termica. In questi casi, le temperature sono più basse in pianura che in montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le temperature rimarranno in genere sopra la norma, con anomalie molto accentuate rispetto al clima tipico del periodo, specie sulle regioni settentrionali e sulle Alpi. Solamente verso il fine settimana l'anticiclone potrebbe indebolirsi, ma non sono attese nuove perturbazioni. Da valutare il possibile avvicinamento d'aria più fredda da est.

Pubblicato da Mauro Meloni

