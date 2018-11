Meteo domani: forte maltempo si attenua, ma ancora piogge in molte regioni

La fase critica di intenso maltempo al Nord-Ovest, da cui è scaturita la piena del Po e l'esondazione del Lago Maggiore, tenderà finalmente ad attutirsi già nel corso della notte. Continuerà la fase nel complesso piovosa sull'Italia, per una circolazione depressionaria atlantica che affonda sul Mediterraneo Occidentale.

L'area ciclonica, alimentata da rifornimenti perturbati dal Nord Atlantico, convoglia ancora correnti molto umide e miti sull'Italia. La circolazione ciclonica si contrappone ad un esteso anticiclone che domina sull'Europa Centro-Orientale.

La perturbazione in transito sull'Italia non è però fortunatamente così intensa come le precedenti e tende pertanto a perdere energia. Ecco il dettaglio del meteo atteso per la giornata di domani, mercoledì 7 novembre.

La lenta evoluzione del fronte perturbato verso est-nord/est porterà piogge e rovesci intermittenti verso la fascia centro-meridionale tirrenica compresa la dorsale appenninica, nonché tra Lombardia e regioni del Triveneto.

I fenomeni saranno più significativi a ridosso dei settori prealpini, mentre il tempo resterà perlopiù asciutto su versanti adriatici e ionici, a parte fenomeni sporadici. Isolati rovesci riguarderanno anche la Sicilia, specie i settori settentrionali con particolare riferimento al messinese.

Un temporaneo miglioramento è atteso invece sulle regioni di Nord-Ovest dell'Italia (esclusa la Lombardia), ma dalla sera giungeranno nuove piogge da ovest, con fenomeni più probabili verso sera a partire dalla Liguria di Levante e dalle Alpi Occidentali.

