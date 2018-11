Meteo domani, nuovo peggioramento. Piogge attese anche forti al Nord-Ovest

Stenta a migliorare il meteo, che così tanto maltempo ha riservato nell'ultimo periodo mettendo letteralmente in ginocchio diverse aree d'Italia. Nuovi impulsi perturbati porteranno piogge e anche temporali in molte regioni della Penisola.

Le perturbazioni continuano a non trovare via di fuga verso est, una volta giunte verso l'Italia. Ciò avviene per via del tenace promontorio anticiclonico proteso dal Mediterraneo Orientale al Mar Nero e ai Balcani, che occupa una vasta porzione dell'Europa Centro-Orientale.

Dopo il ciclone che ha caratterizzato il weekend, sono quindi in dirittura d'arrivo altre perturbazioni, in un contesto comunque decisamente mite. Le piogge più importanti dovrebbero penalizzare il Nord-Ovest, ma vediamo il dettaglio del meteo atteso per domani, martedì 6 novembre.

Contesto meteo decisamente imbronciato al Nord, con piogge che risulteranno più abbondanti tra Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Precipitazioni sparse si avranno anche sul Triveneto, principalmente a ridosso dei rilievi prealpini e sul Friuli.

I fenomeni, legati alla nuova perturbazione, tenderanno ad espandersi verso Sardegna, Toscana e coste laziali. Sul resto d'Italia avremo invece variabilità, con tempo generalmente più asciutto e con sprazzi soleggiati.

I venti spireranno ovunque meridionali tra sud e sud/est e saranno in genere deboli o moderati, localmente forti sul Mar Tirreno. In Sardegna le correnti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi ben sopra la norma.

Pubblicato da Mauro Meloni

