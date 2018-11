Meteo perturbato tra Sardegna e Sicilia, MALTEMPO non si placa

Quanto sta accadendo sul Mediterraneo centro occidentale rappresenta un copione meteo visto e rivisto: perturbazione sulla Penisola Iberica, ingresso d'aria fresca sul Mare di Sardegna, sviluppo di vortici depressionari secondari.

Fin da ieri, venerdì, un vortice di bassa pressione ha preso piede a ridosso della Sardegna ed ora sta scivolando in direzione sudest, verso la Sicilia. Un posizionamento che al momento tende a penalizzare maggiormente le due Isole Maggiori ma che non manca di causare qualche scroscio di pioggia su altre regioni. Dalle ultime rilevazioni radar, ad esempio, sappiamo che sono atto delle precipitazioni in Campania, Molise, coste laziali, Abruzzo, Marche e persino al Nordovest (tra Liguria di Ponente, Piemonte e occasionalmente su settori più occidentale dell'alta Lombardia).

Cosa attendersi nelle prossime ore? Le mappe di previsione suggeriscono una sostanziale tregua su gran parte d'Italia, eccezion fatta per qualche altra pioggia in Piemonte e Liguria (con nevicate sull'arco alpino occidentale oltre 1800 metri).

Ben diversa la situazione tra Sardegna e Sicilia. Detto che sulla maggiore delle due Isole vi sono già dei fenomeni a carattere temporalesco, nell'arco della giornata è atteso un nuovo peggioramento. Si dovrà prestare attenzione ai settori orientali della Sardegna perché col vento di Scirocco l'orografia potrebbe esaltare l'entità dei fenomeni a ridosso dei rilievi. Non escludiamo locali nubifragi, anche a carattere temporalesco. Anche lungo le coste della Sicilia meridionale potrebbero abbattersi nubifragi, a tratti persistenti. Poi, in serata, probabile estensione dei fenomeni verso le coste ioniche della Calabria.

Il Vortice, con la sua rotazione ciclonica, richiamerà venti orientali e sudorientali. Le raffiche più intense, oltre alle due Isole Maggiori, dovrebbero coinvolgere le regioni del versante tirrenico. Sul fronte termico non ci aspettiamo grandi variazioni, se non locali diminuzioni ma in un contesto climatico che resterà piuttosto mite. Localmente prevediamo temperature massime prossime se non persino superiori a 25°C, che per Novembre non rappresentano certamente valori normali.

