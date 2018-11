Muore per un fulmine. Tragedia in Sardegna

Evento tragico nel pomeriggio di oggi a Carloforte, l'Isola di San Pietro posta nella parte sud-occidentale della Sardegna. Una turista tedesca di 61 anni sarebbe stata colpita da un fulmine durante una passeggiata nella località Nasca.

La 60enne si trovava con il marito in un percorso naturalistico, nonostante il maltempo, quando all'improvviso la scarica elettrica l'ha centrata scaraventandola a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Le morti da fulminazione fortunatamente sono divenute un evento più raro. Ogni anno in Italia mediamente cadono anche più di un milione di fulmini. Il trend appare in lieve crescita, sulla linea di una proporzionalità col riscaldamento globale che favorirebbe appunto maggiore attività temporalesca.

Le vittime dei fulmini, all'opposto, sono invece calate. Diverse persone subiscono conseguenze non mortali dai fulmini. Mediamente, nell'ultimo decennio, non si contano più di 10/15 morti all'anno, con luglio ed agosto che rappresentano i mesi di massimo rischio per le fulminazioni killer.

Pochi decenni orsono, le morti per fulmini in Italia erano di circa 40/50 ogni anno, nonostante le scariche elettriche meno numerose. In sostanza, la mortalità registrata ogni anno per fulmini in Italia si è ridotta di oltre il 50%.

Pubblicato da Mauro Meloni

