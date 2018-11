METEO Italia: PIOGGE al Nord Ovest, variabile e mite altrove

METEO DAL OGGI AL 14 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Umide correnti sud-occidentali, richiamate da una circolazione depressionaria atlantica protesa sull'Europa Occidentale, continua a condizionare il meteo su parte dell'Italia. L'area ciclonica, alimentata da rifornimenti perturbati dal Nord Atlantico, risulta però in parziale ritirata verso nord, così da consentire ad un temporaneo anticiclone di allungarsi sull'Italia Centro-Meridionale.

Il nostro Paese risulterà quindi spaccato in due. Altre piogge, legate ad un nuovo impulso perturbato, dovrebbero penalizzare il Nord-Ovest e la Toscana, mentre sul resto d'Italia avremo qualche giorno più asciutto con sprazzi di sereno. Il clima resterà nel complesso molto mite, con temperature ben oltre la norma a causa dei flussi meridionali.

Sul finire della settimana il campo di alta pressione è atteso in parziale indebolimento, per una nuova più incisiva perturbazione proveniente da ovest che si accompagnerà ad un nuovo vortice depressionario. Tuttavia, le piogge faticheranno a sfondare sull'Italia, coinvolgendo principalmente ancora il Nord-Ovest, parte delle aree tirreniche e le due Isole Maggiori.

ARRIVA ESTATE DI SAN MARTINO DAL 12 NOVEMBRE

Il periodo a cui stiamo andando incontro viene denominato Estate di San Martino, perché racchiude un periodo generalmente soleggiato e mite che interrompe temporaneamente la discesa verso l'inverno. In realtà quest'anno ancora non si è avuta pressoché traccia dei primi freddi che anticipano l'inverno.

Avremo però una pausa del continuo maltempo dell'ultimo periodo. Questo risulterà un vero toccasana, nell'Italia ancora in ginocchio dopo le grandi piogge. Il nostro Paese verrà coinvolto dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che porterà meteo stabile per alcuni giorni. Qualche incertezza si avrà solo al Nord, lambito da infiltrazioni d'aria umida da sud-ovest.

METEO DI OGGI 8 NOVEMBRE, PIOGGE AL NORD-OVEST E TOSCANA

Molte nubi e meteo ancora compromesso al Nord, con piogge generalmente relegate ad ovest, aree che saranno le più esposte al flusso umido sud-occidentale richiamato dalla depressione con perno sulla Gran Bretagna. Rovesci o temporali risulteranno localmente più intensi sulla Liguria centro-orientale.

Precipitazioni del tutto isolate al Nord-Est, attese deboli solo a ridosso dei rilievi. I cieli saranno però molto nuvolosi o coperti anche in pianura. Fase più stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali, salvo delle piogge in arrivo sulla Toscana, con particolare riferimento ai settori settentrionali della regione.

METEO VERSO WEEKEND, ALTRE PIOGGE AL NORD E ISOLATE ALTROVE

Venerdì attese ancora piogge abbastanza diffuse sul Nord-Ovest. Molte nubi sul resto del Nord e medio-alto versante tirrenico, ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a peggioramento sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi. Tra sabato e domenica altre piogge al Nord, in genere moderate o sulla Toscana. Qualche rovescio o temporale sulle Isole, specie sulla Sicilia.

CLIMA RESTA MITE CON TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA

Scenario pressoché immutato da un punto di vista climatico, in quanto continuerà ad affluire aria umida dai quadranti meridionali che porterà clima molto mite, specie lungo la fascia adriatica e al Sud laddove si avranno ampi spazi soleggiati. Valori termici inferiori al Nord per il maltempo. Non sono comunque attesi raffreddamenti da qui ad una settimana ed oltre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Alta Pressione subtropicale che potrebbe portare una fase di meteo stabile e soleggiato quasi ovunque, a parte il Nord ancora lambito da interferenze d'aria umida oceanica. Le temperature rimarranno in genere sopra la norma, questo sarà l'unico elemento costante nell'ambito di uno scenario meteo piuttosto dinamico.

