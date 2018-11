METEO Italia: in alcune aree PIOGGE e TEMPORALI imponenti

METEO DAL 6 AL 12 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Non si placa il maltempo sull'Italia, con meteo ancora condizionato da una circolazione depressionaria atlantica che affonda sul bacino occidentale del Mediterraneo. L'area ciclonica, costantemente alimentata da rifornimenti perturbati dal Nord Atlantico, si contrappone ad un esteso anticiclone che domina sull'Europa Centro-Orientale.

Dopo il ciclone che ha caratterizzato il weekend, ma arriveranno altre perturbazioni, in un contesto comunque decisamente mite. Le piogge più importanti dovrebbero penalizzare il Nord-Ovest. Il movimento delle perturbazioni verso levante continua ad essere ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico molto potente sulla Penisola Balcanica.

Correnti meridionali umide ed instabili investiranno ancora l'Italia, favorendo quindi altre fasi localmente perturbate. Novembre si conferma favorevole alle grandi piogge, perché le perturbazioni impattano sull'Italia per poi rallentare il loro spostamento, a causa dell'anticiclone di blocco. Da tale contesto ne deriva il flusso di correnti meridionali, che porta clima caldo per il periodo.

METEO INSTABILE ANCHE NELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA

Le nuove perturbazioni non dovrebbero portare maltempo così estremo come quello avuto di recente, con le piogge che coinvolgeranno essenzialmente il Nord, le regioni tirreniche e le due Isole Maggiori. Il clima resterà nel complesso molto mite, a causa dei richiami di correnti umide da sud

Da giovedì andremo incontro ad una breve tregua, per la progressiva rimonta di un campo d'alta pressione che interesserà principalmente il Centro-Sud. Tuttavia, come tendenza seppur da confermare, una nuova perturbazione potrebbe interessare gran parte d'Italia a cavallo fra venerdì e sabato.

METEO MARTEDI' 6 NOVEMBRE ANCORA TURBOLENTO, PIOGGE AD OVEST

Contesto meteo decisamente imbronciato al Nord, con piogge specie al Nordovest che risulteranno abbondanti tra Liguria e Piemonte. Precipitazioni sparse si avranno anche sul Triveneto, principalmente a ridosso dei rilievi prealpini e sul Friuli. I fenomeni, legati alla nuova perturbazione, tenderanno ad espandersi verso Sardegna, Toscana e coste laziali.

Sul resto d'Italia avremo invece variabilità, con tempo generalmente più asciutto e con sprazzi soleggiati. I venti spireranno ovunque meridionali tra sud e sud/est e saranno in genere deboli o moderati, localmente forti sul Mar Tirreno. In Sardegna le correnti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali.

METEO MERCOLEDI' 7 CON PIOGGE SPARSE

Il lento progredire della perturbazione verso est-nord/est porterà piogge e rovesci intermittenti verso la fascia centro-meridionale tirrenica ed il Nord-Est. I fenomeni saranno più significativi a ridosso dei settori prealpini, mentre dalla sera un nuovo peggioramento è atteso verso il Nord-Ovest dell'Italia, con precipitazioni di maggiore rilievo sulla Liguria.

BREVE TREGUA DA GIOVEDI' 8, MA NON DURERA'

Atteso un miglioramento giovedì al Centro-Sud, salvo nuove piogge in arrivo sulla Toscana. Meteo invece ancora compromesso al Nord, ovunque uggioso e con piogge generalmente relegate ad ovest. Tra venerdì e sabato si farà strada l'ennesima perturbazione, più intensa al Nord e Toscana mentre piogge più attenuate interesseranno il resto della Penisola.

ECCESSIVA MITEZZA CON TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA

Continuerà ad affluire aria dai quadranti meridionali che porterà clima molto mite, specie lungo la fascia adriatica che potrà aver modo di godere di locali sprazzi soleggiati. Valori termici inferiori sulle aree più colpite dal maltempo. Non sono all'orizzonte nuove irruzioni fredde per tutta la prima decade di novembre. Tepore in accentuazione attorno a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase finale dell'attuale settimana e l'inizio della successiva si prospettano ancora all'insegna del meteo instabile. Le perturbazioni transiteranno a latitudini leggermente più settentrionali e potranno interessare più da vicino il Centro-Nord. Le temperature rimarranno in genere sopra la norma, questo sarà l'unico elemento costante nell'ambito di uno scenario meteo piuttosto dinamico.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

