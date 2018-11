METEO Italia: PIOGGE anche forti, MALTEMPO non stop. Novità

METEO DAL 5 ALL'11 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Maltempo sempre attivo in Italia, con meteo pesantemente condizionato da un vortice depressionario sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, costantemente alimentato da rifornimenti perturbati dal Nord Atlantico. Il ciclone del weekend perderà importanza ad inizio settimana, ma arriveranno altre perturbazioni, in un contesto comunque decisamente mite.

Il movimento delle perturbazioni verso levante continua ad essere ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico molto potente sulla Penisola Balcanica. Correnti meridionali umide ed instabili investiranno ancora l'Italia, favorendo maltempo continuo e piogge davvero eccessive con danni ingenti.

Novembre si conferma favorevole alle grandi piogge, perché le perturbazioni impattano sull'Italia per poi rallentare il loro spostamento, a causa dell'anticiclone di blocco. Nuovi rifornimenti perturbati nord-atlantici rinnoveranno una circolazione depressionaria tra Iberia e Mediterraneo. Correnti umide ed instabili sud-occidentali verranno ancora convogliate verso l'Italia.

METEO FINO A META' SETTIMANA, ULTERIORI GRANDI PIOGGE

Il nostro Paese sarà quindi ancora penalizzato da ulteriori perturbazioni cariche di pioggia, che coinvolgeranno il Nord, le regioni tirreniche e le due Isole Maggiori. Il clima resterà nel complesso molto mite, a causa dei richiami di correnti sciroccali indotte dal vortice ciclonico sul bacino occidentale del Mediterraneo.

Piogge copiose colpiranno in particolare il Nord-Ovest. Le temperature saliranno al di sopra della norma soprattutto su regioni adriatiche e ioniche, che resteranno più al riparo dal maltempo. Da metà settimana andremo incontro ad una fase meteo più stabile, per la progressiva rimonta di un campo d'alta pressione. Ciò porterà una tregua, mai quanto necessaria come in questo momento.

METEO LUNEDI' 5 E MARTEDI' 6 ANCORA TURBOLENTO, MALTEMPO

Maltempo ancora sulle regioni settentrionali con piogge e rovesci più consistenti a ridosso dei settori alpini e prealpini, mentre un nuovo peggioramento, dovuto ad un secondo impulso perturbato, prenderà di mira le regioni centrali con piogge e temporali più consistenti sui settori laziali. Qualche acquazzone è atteso anche sulla Puglia meridionale.

Meteo ancora uggioso martedì al Nord con piogge specie al Nordovest abbondanti tra Liguria e Piemonte. Nuove precipitazioni porteranno l'ennesimo peggioramento verso Sardegna e regioni tirreniche. Sul resto d'Italia avremo invece variabilità, con tempo generalmente più asciutto e con sprazzi soleggiati.

VARIABILITA' FINO A GIOVEDI, POI METEO IN MIGLIORAMENTO

Mercoledì piogge intermittenti interesseranno gran parte della Penisola, con fenomeni in accentuazione per una nuova perturbazione attesa verso il Nord-Ovest Italia. Giovedì è attesa qualche residua precipitazione al Centro-Nord, ma finalmente in fase di attenuazione in vista di un generale miglioramento.

MITEZZA CON TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA DEL PERIODO

Clima troppo caldo all'inizio della nuova settimana, per via di nuovi flussi d'aria più mite, specie lungo la fascia adriatica che potrà aver modo di godere di locali sprazzi soleggiati. Valori termici inferiori sulle aree più colpite dal maltempo. Non sono all'orizzonte nuove irruzioni fredde per tutta la prima decade di novembre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana ci sarà un cambiamento, nel senso che sull'Italia e sul Mediterraneo Centrale la pressione aumenterà, dando così spazio ad un miglioramento. Le perturbazioni transiteranno a latitudini più elevate e potranno appena lambire il Nord. Avremo qualche giorno più soleggiato, ma sempre con temperature decisamente oltre la norma.

Pubblicato da Mauro Meloni

