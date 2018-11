Alto Adige e Bellunese, una catastrofe con pochissimi precedenti (forse solo nel Novembre del 1966 e nell'Ottocento)

Difficile quantificare la pioggia, i danni ed il vento che sono stati misurati nei giorni del grande maltempo che ha colpito la zona nord orientale italiana nello scorso weekend, ma con danni e maltempo che stanno ancora continuando, seppur molto attenuati.

Con una prima approssimazione, possiamo considerare i valori pluviometrici altissimi che sono caduti sulla zona, oltre 100 mm a Trento, ad esempio, lo scorso 29 Ottobre (con un totale di oltre 240 mm in tre giorni), ma la zona più colpita pare essere il Bellunese, con il nubifragio del 29 Ottobre che ha fatto cadere 197,0 mm di pioggia ad Agordo ed a Longarone, con una punta di 251,6 mm a Bois a Cencenighe (BL), come riportato da Arpa Veneto.

Non sono molti i dati sulla velocità del vento, tuttavia riportiamo i 90 km/h toccati nella zona del Lago di Misurina (BL), i 114 km/h al Rifugio La Guardia (VI), ma le raffiche hanno sicuramente soffiato ad oltre 200 km/h provocando danni elevatissimi al patrimonio boschivo.

Infatti si è verificata una situazione meteorologica rara, ed apportatrice di grande maltempo sulle nostre regioni, in particolare su quelle Settentrionali, ovverosia la discesa di aria fredda nel settore ovest del Mediterraneo, in grado di innescare la formazione di una profonda depressione in moto verso l'Italia, e la presenza di un'alta pressione di blocco ad est.

L'Italia è stata spazzata da venti da sud di intensità straordinaria, questa mappa d'archivio tratta dal sito ventusky.com, mostra infatti delle velocità che, alle ore 20 del giorno 29 Ottobre, hanno raggiunto i 208 km/h sulle vette del Bellunese, con valori simili su quasi tutti gli altri rilievi montuosi del Veneto Settentrionale e del Trentino Alto Adige.



Questa incredibile tormenta è stata quella che ha causato i danni maggiori, oltre alla pioggia, soprattutto al patrimonio forestale, con boschi interi che sono stati abbattuti dalla furia del vento.

Al momento una prima stima parla di 25-30 mila ettari di bosco abbattuto, pari a circa 10 milioni di metri cubi di legname.

Gli alberi, cadendo, hanno troncato linee elettriche ed interrotto la circolazione su numerose strade, l'intero Altopiano di Asiago è rimasto privo di corrente elettrica per giorni.

Ma si stanno registrando ancora forti disagi nel Bellunese, con una grossa frana avvenuta poco fa, che ha isolato di nuovo numerosi paesi.

Simile maltempo e disagi così forti trovano precedenti forse solamente 52 anni fa, quando si verificò una delle più catastrofiche ed estese alluvioni che abbiano mai interessato la nostra Penisola.

Con una situazione meteorologica molto simile, una depressione situata ad ovest dei nostri mari, ed un intensissimo flusso sciroccale.

I quantitativi di pioggia non sono stati poi dissimili, in quanto si misurarono massimi di 700-750 mm in 24 ore sulle zone Nord Orientali, in particolare sui rilievi del Friuli, contro massimi di 7-800 euro cumulati dell'episodio del 2018, solo che in questo caso sono caduti in circa tre giorni.

Ma anche nel lontano 1966 si registrarono simili fenomeni di foreste intere abbattute dalla violenza dello scirocco.

Anche in quel drammatico 04 Novembre del 1966, il vento soffiò ad una media oraria di 80 kmh tra le ore 14 e le 15 a Venezia (e quindi con probabili raffiche ben superiori ai 100 kmh), e, anche se non si hanno dati registrati della furia del vento, è presumibile che sulle cime montuose si siano verificate raffiche anche di 150 - 200 kmh, e su un'area di vasta portata.

Colpite in particolare modo furono le aree della Val Cadino e della Val di Fiemme: 122 mila metri cubi di legname furono abbattuti nel solo comune di Valfloriana.

In totale, in tutto il Trentino Alto Adige, furono abbattuti dal vento circa 670 mila metri cubi di alberi; ma il fenomeno non si esaurì in quel caso al solo Trentino, ma interessò anche la vicina Austria, dove furono abbattuti 1,3 milioni di metri cubi di piante, causando quindi un disastro molto più grande che nel versante italiano.

Altri precedenti occorsero nel 1951, nel 1914, e poi alla fine dell'Ottocento, con 4 episodi in un solo decennio (1882, 1885, 1888 e 1889), a segnalare come queste zone, anche se raramente, possono essere interessate da questi fenomeni di grande entità.

A causa della disposizione della catena alpina perpendicolare alle correnti meridionali, ed alla presenza del Mare Adriatico che non presenta alcun ostacolo alla forza del vento, lo scirocco può soffiare con grande intensità in questi casi di situazioni meteorologiche che possono capitare nel Bacino centrale del Mediterraneo.

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina