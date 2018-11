In atto severo peggioramento METEO, alto rischio NUBIFRAGI

Alcune Protezioni Civili regionali hanno già provveduto ad emettere nuove allerte meteo per le prossime ore, in effetti le condizioni meteo stanno peggiorando molto rapidamente e nell'arco della giornata potrebbero intervenire locali nubifragi.

Al momento, osservando il radar meteorologico nazionale, è possibile scorgere delle precipitazioni sulle regioni del Centro Italia, tra le due Isole Maggiori, al Nordest. In Sicilia si stanno abbattendo dei temporali, in Sardegna si scorgono celle temporalesche avanzare verso le coste sudoccidentali. Evidentemente c'è ancora dell'energia termica in gioco, energia contenuta nelle calde acque del Mediterraneo e che fatica ad essere smaltita totalmente.

Le mappe di previsione sono poco confortanti, abbiamo analizzato con molta attenzione la stima degli accumuli attesi da qui alla mezzanotte e dobbiamo dirvi che effettivamente su alcune regioni potrebbero cadere ingenti quantità di pioggia. Su tutte segnaliamo il Lazio, con picchi che a ridosso delle coste potrebbero superare agevolmente 100 mm e che nell'immediato entroterra potrebbero attestarsi tra 50 e 100 mm. Stesso discorso per il grossetano e per l'alta Campania.

Attenzione anche alla Sicilia sudoccidentale, laddove i picchi di pioggia saranno ingenti e gli accumuli potrebbero attestarsi sui 60-80 mm. Pioverà anche in Sardegna, più debolmente e a sprazzi sul Nordovest e gran parte del Nordest eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia dove cadrà qualche pioggia in più. Sui settori alpini occidentali la quota neve si attesterà attorno ai 1800 metri mentre su quelli centri orientali non si scenderà sotto i 2000 metri.

Il tutto avverrà in un contesto termico come al solito mite, difatti il vento soffierà dai quadranti meridionali a causa del Vortice di Bassa Pressione in formazione ad ovest della Sardegna. Vortice che andrà tenuto sott'occhio con molta attenzione, perché dovrebbe scivolare sui mari meridionali e stazionarvi per gran parte del fine settimana. Significa che su alcune regioni il maltempo potrebbe abbattersi con particolare persistenza e violenza.

Pubblicato da Ivan Gaddari

