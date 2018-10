Meteo domani: avvio novembre con maltempo. Forti piogge, rischio nubifragi

La tregua è già terminata ed una nuova perturbazione inizia ad investire l'Italia, causando un peggioramento meteo decisamente consistente, ancora a penalizzare le zone già recentemente colpite con furia dal maltempo.

Una circolazione di bassa pressione si va rinvigorendo tra Spagna e bacino occidentale del Mediterraneo. Come già accaduto in precedenza, il movimento delle nuove perturbazioni verso levante risulta ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico sulla Grecia e sui Balcani.

Ci attende quindi un avvio novembre perturbato, con piogge anche copiose in quella che sarà una dinamica prettamente autunnale. Ma vediamo meglio nel dettaglio quello che sarà il meteo atteso nel corso della giornata di Ognissanti.

Il sistema frontale entrerà pienamente in azione sull'Italia, con precipitazioni diffuse e localmente intense al Centro-Nord, Campania e Sicilia. Il maltempo non dovrebbe comunque risultare così violento come quello che ha appena sferzato duramente l'IItalia.

Tuttavia, saranno possibili dei nubifragi soprattutto sul lato del medio versante tirrenico, Alta Campania e localmente la Sicilia. Piogge copiose, con accumuli oltre i 100 mm, cadranno sulle aree del Nord-Est già fortemente provate dal maltempo.

Le precipitazioni saranno abbondanti su settori alpini e prealpini, con il grosso dei fenomeni tra bellunese e Friuli. La neve cadrà inizialmente oltre i 1400/1600 metri, con limite in rialzo sopra i 2000 metri. Un miglioramento, in giornata, è atteso al Nord-Ovest. I venti soffieranno sostenuti in genere da scirocco.

