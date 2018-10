Meteo domani, peggiora da ovest altre piogge. In arrivo nuova perturbazione

Dopo una piccola tregua, un nuovo impulso perturbato punta l'Italia e determinerà un peggioramento meteo decisamente consistente, ancora a penalizzare le zone già recentemente colpite con furia dal maltempo.

Una circolazione di bassa pressione si va riorganizzando tra Spagna e bacino occidentale del Mediterraneo, il cui movimento verso levante risulterà ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico sulla Grecia.

L'Italia sperimenterà quindi ancora maltempo tipicamente autunnale, con una perturbazione la cui parte avanzata inizia a farsi strada sulle regioni di ponente. Ma vediamo quindi meglio il dettaglio del meteo previsto per domani, mercoledì 31 ottobre.

L'ultimo giorno del mese trascorrerà con tempo relativamente discreto su gran parte della Penisola, a parte nuove precipitazioni su estremo Nord-Ovest, tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, che entro fine giornata si estenderanno deboli anche a Lombardia ed Ovest Emilia.

Attesa neve sulle Alpi Occidentali oltre i 1200 metri. Peggiora anche in Sardegna con piogge e temporali, in parziale estensione serale a Toscana e coste laziali. Ci sarà instabilità con qualche rovescio anche in Sicilia. I termometri risaliranno anche per via di nuovi flussi d'aria più mite che precederanno la perturbazione, il cui ramo più attivo entrerà in azione per Ognissanti.

