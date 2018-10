Meteo oggi 30 ottobre, ciclone si allontana. Migliora, ancora piogge e neve

Il maltempo ha colpito duro sull'Italia, con meteo particolarmente avverso al Centro-Nord per effetto della depressione approfonditasi in modo esplosivo sul Mediterraneo e che ha richiamato correnti meridionali umide e particolarmente perturbate verso la nostra Penisola.

Ora il vortice ciclonico si è portato verso nord in direzione del Centro Europa e poi risalirà ancora persino sul Mare del Nord. Ciò avviene per via del blocco anticiclonico proteso dal Mediterraneo Orientale al Mar Nero e ai Balcani, che impedisce lo sbocco verso est dell'ampia depressione.

Data quest'evoluzione, il maltempo allenterà la presa e ci sarà un progressivo miglioramento già oggi nelle prossime ore, mai così tanto auspicato dopo le eccessive piogge che hanno portato emergenza in diverse regioni. Oltre alle precipitazioni, anche i venti così burrascosi inizieranno notevolmente a placarsi.

Ma vediamo più nel dettaglio quella che sarà l'evoluzione meteo attesa nel corso di oggi, martedì 30 ottobre. Le condizioni di maltempo andranno ad allentare la morsa, grazie allo spostamento del fulcro della bassa pressione sul Centro-Nord Europa.

Tuttavia, residue precipitazioni di un certo rilievo persisteranno al Settentrione, specie su aree pedemontane e prealpine, nonché su medio-alto versante tirrenico e Sardegna. Attese anche nevicate a quote più basse su Alpi e Alto Appennino oltre i 1200/1500 metri.

Le temperature sono attese in calo anche di 6/8 gradi, per l'afflusso d'aria più fredda che spodesterà I flussi sciroccali. I venti spireranno ancora inizialmente molto sostenuti e in prevalenza di libeccio, ma in progressiva attenuazione nel corso della giornata.

