Nord Italia, Toscana e Lazio, avversità meteo. Rischio piogge monsoniche

Le previsioni meteo disponibili dai modelli matematici ad alta risoluzione sovente esaltano la presenza di rilievi accentuando dismisura la quantità delle precipitazioni. Tali elaborazioni risultano essere abbastanza attendibili, in quanto gli ammassi nuvolosi che transitano risalendo i rilievi vengono come frenati da una condizione meteo chiamata "stau", e generano precipitazioni molto più abbondanti rispetto alla pianura.

Così potrebbe succedere che in una località della Val Padana come Milano, possa piovere 3-4 volte mente rispetto ad un'area prealpina. Ciò avviene quando le correnti sudoccidentali sono di intensità sostenuta come è previsto dalle elaborazioni matematiche.

Perciò un'area che potrebbe essere soggetta a forti piogge, con intensità davvero rilevante è quella della regione a Nord del Po, ma soprattutto la fascia prealpina, la zona dei laghi lombardi e piemontese.

Un'altra area a rischio forti precipitazioni è la Liguria, ciò anche perché il mare caldo può sviluppare nubi foriere di precipitazioni molto intense, anche carattere temporalesco, che con i venti meridionali vengono frenate nel moto verso nord dai rilievi appenninici.

Ancora verso sud troviamo delle aree che sono soggette a precipitazioni monsoniche con correnti come quelle che sono previste, e sono quelle del versante tirrenico dell'Appennino tosco emiliano, in specie la Toscana nord-occidentale.

Altre aree a rischio grandi precipitazioni, ma con quantitativi più limitati, sono quelle tirreniche che vanno dal Nord del Lazio sino all'area di Roma, e poi appena sud. I modelli matematici di previsione stimano rilevanti precipitazioni su quest'area, anche oltre i 100 millimetri entro domenica.

Appena una settimana fa Roma era stata interessata da un improvviso temporale di violenza inaudita, con migliaia di fulmini, e soprattutto un nubifragio con una grandinata tra le maggiori che si ricordino a memoria d'uomo.

Al momento non è possibile fare previsioni su cosa accadrà località per località con esattezza, potremmo solo avere delle stime approssimative di ciò che potrebbe succedere.

Alcuni centri meteo parlano della possibilità di avere alluvioni. Questa probabilità andrebbe ben soppesata.

Va detto che di pioggia ne potrebbe cadere molta, che non sono escludibili anche alluvioni lampo, causate dal ragguardevole incremento della portata dei corsi d'acqua, che in alcune località potrebbero esondare.

Insomma, sarà una situazione particolarmente movimentata quella del prossimo fine settimana, ed anche in settimana prossima, pioverà moltissimo.

Pubblicato da Federico De Michelis

