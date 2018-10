Ultim'ora: FORTISSIMO MALTEMPO, meteo pessimo. Lunedì burrascoso

AGGIORNAMENTO: le previsioni meteo continuano ad essere improntate a condizioni atmosferiche estremamente avverse già da oggi con il transito di una forte perturbazione oceanica, che è associata ad una a profonda area di bassa pressione.

La perturbazione oggi interesserà, sopratutto nella seconda parte del giorno, il Nord Italia e l'alta Toscana, con piogge di eccezionale rilevanza. Sono previsti quantitativi ragguardevoli nella regione prealpina, e le varie autorità preposte hanno diramato un'allerta meteo sino a livello rosso, il massimo della scala.

Le aree a maggior rischio pioggia saranno la Liguria, le alte pianure della Val Padana, ma soprattutto la regione prealpina e quella sud alpina. In questi territori sono attese, secondo modelli matematici di previsione, quantitativi di pioggia di eccezionale intensità.

Qui sotto riportiamo le cartine di 3 modelli matematici con gli accumuli di pioggia sino a tutto lunedì, e sono preoccupanti per alcuni territori. In alcune località potrebbero cadere anche oltre 300 millimetri di pioggia. Per altro, la perturbazione che dovrebbe giungere lunedì, sarà associata ad una burrasca oceanica, con vento forti, sino a raffiche di tempesta, e causare piogge anche torrenziali.

Il maltempo giunge dopo un lungo periodo, sopratutto per le regioni del Nord, di assenza, o quasi, di precipitazioni, con temperature che sono state perennemente superiori alla media. Per altro, tutto il periodo sino a lunedì, vedrà temperature medie sopra la norma per il soffiare di venti meridionali.

Il maltempo si scatena in quello che il periodo dell'anno in cui gli archivi storici indicano le grandi alluvioni della storia. Questi sono avvenuti sopratutto perché in questo periodo i mari caldi, e l'aria fredda oceanica, innescano importanti contrasti termici, quindi quella situazione ideale per piogge imponenti.

Lo sottolineiamo da ieri: noi non stiamo annunciando un'alluvione, ma che si potrebbero avere piogge molto forti. E le cronache anche recenti ci ricordano che piogge così forti, possono aumentare la portata di fiumi e torrenti, con inondazioni.

Il Mar Mediterraneo, nella stagione autunnale 2018 ha lasciato un centinaia di vittime per alluvioni e tempeste, perché quest'anno a causa delle alte temperature del Mar Mediterraneo, si sono avute molti nubifragi che in varie zone hanno determinato anche alluvioni improvvise, dove la popolazione non ha avuto scampo.

Non vogliamo affatto sottovalutare il maltempo che avremo, ma neppure essere allarmistici, anche se la descrizione di fenomeni atmosferici intensi, come indica la scienza che studia le previsioni meteo ci indica, crea preoccupazione. E pensiamo che una giusta dose di attenzione al maltempo sia necessaria per evitare di mettersi in pericolo.

Stiamo vivendo da mesi una fase climatica dove prevale l'estremizzazione dei fenomeni atmosferici. Questi si presentano generalmente più intensi rispetto la norma. E questi ultimi mesi, specie da maggio, la loro frequenza è persino stata eccezionale, se non da record.

A differenza delle precedenti ondate di maltempo, questa sarà causata da perturbazioni oceaniche che, a contatto con le calde acque del Mediterraneo, si intensificheranno rapidamente.

Stavolta, il maltempo dovrebbe colpire sopratutto nelle regioni settentrionali, il nord della Toscana, le regioni tirreniche, presumibilmente sino a tutta la Campania.

QUESTE LE RECENTI MAPPE che nel dettaglio varieranno ancora. Abbiamo inquadrato la previsione della pioggia, che ribadiamo è solo una stima, sino al 30 ottobre.

Le carte prospettano piogge superiori alla media di ottobre su un ampio territorio.

Ancora una volta osserviamo un'estremizzazione del clima.

Modello matematico tedesco ICON

Modello matematico francese ARPEGE

Modello matematico americano GFS

Pubblicato da Federico De Michelis

