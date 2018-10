CICLONE MEDITERRANEO in formazione. Trend meteo fortissimo PEGGIORAMENTO [mappe]

AGGIORNAMENTO meteo di domenica 28, pomeriggio. Ci sono ancora conferme dai modelli matematici: nelle prossime ore un'area di bassa pressione, dall'Algeria, tenderà rapidamente a portarsi verso nord, dove acquisirà rapidamente intensità diventando una profonda area ciclonica mediterranea.

Associata a questa profonda area di bassa pressione avremo una forte perturbazione atmosferica che dall'Algeria rapidamente si porterà verso nord nordest, attraversando la Sardegna ed il Nord Italia, ne saranno influenzate anche le regioni centrali tirreniche e la Campania.

Il ciclone mediterraneo determinerà un sensibile rinforzo del vento, che nelle zone esposte potrà superare le raffiche di tempesta. In particolare, nei crinali appenninici il vento potrebbe superare i 150 km/h di raffica, se non oltre.

Tutti i mari occidentali tenderanno a divenire molto agitati o grossi, con condizioni meteo marine estremamente avverse. Le coste esposte ai venti meridionali potrebbero ricevere un eccezionale mareggiata.

L'aria perturbata determinerà precipitazioni con caratteristica di eccezionalità sulla Sardegna occidentale, le regioni tirreniche, ma soprattutto in buona parte delle regioni settentrionali. Piogge di intensità fuori dal comune si potrebbero verificare in Liguria, la Toscana nord-occidentale, le alte pianure della Lombardia, ma soprattutto in tutta la fascia prealpina.

I modelli matematici di previsione stimano quantitativi di pioggia, per vari territori su valori ben oltre superiori a quelli medi dell'intero mese di ottobre, che cadranno nell'arco di sole 24 ore.

La Protezione Civile italiana, gli Enti preposti regionali stanno diffondendo avvisi meteorologici di allerta meteo massima su alcune aree, per il rischio idrogeologico causato da precipitazioni di forte intensità. Nelle prossime ore vedremo alcuni dettagli.

In considerazione delle avverse condizioni meteo, e suggerito a tutti coloro che intendono percorrere in auto aree a rischio, di prestare la massima attenzione in sottopassi allagati, di evitare qualsiasi pericolo derivante da allagamenti, dall'esondazione di fiumi e torrenti, laddove si dovesse verificare una tale situazione.

Tutti i modelli matematici di previsione, come ormai evidenziato da oltre 48 ore, continuano a prospettare piogge di quella portata fuori dalla normalità.

Quello che avremo è meteo estremo.

La parte rimanente della giornata odierna (domenica 28 ottobre) vede in atto piogge a carattere moderato, forte in varie località delle regioni tirreniche, delle Venezie. Inoltre, sono iniziate le prime piogge, quale avvisaglia del nuovo peggioramento, in Sardegna.

Isolati temporali sono in atto in Liguria.

Qualche temporale si va formando anche in Val Padana centrale a causa dell'arrivo di aria molto calda. Temporali sono in atto nelle pianure del Veneto.

A causare il forte peggioramento della giornata di lunedì, come abbiamo detto, sarà la formazione di un ciclone mediterraneo che vedrà un crollo della pressione atmosferica sino a valori prossimi a 980/982 hPa. Tale area ciclonica tenderà a muoversi con rapidità eccezionale verso nord.

• Il ciclone mediterraneo alle 19:00 ora italiana si troverà nelle coste algerine.

• Alla mezzanotte lo troveremo a ridosso della Sardegna.

• Alle 13:00 italiane di lunedì raggiungerà la Provenza, in Francia.

• Alle 19:00 si troverà in Lombardia.

• Alla mezzanotte lo troveremo in Baviera (Germania).

Il rapido movimento dell'aria ciclonica verso nord, il suo velocissimo approfondimento, il forte divario barico, saranno all'origine di una burrasca di vento di insolita intensità.

la burrasca acquisirà rapidamente energia dal Mar Mediterraneo, le cui acque sono molto calde rispetto alla media. L'aria ciclonica, perciò assumerà intensità ragguardevole, impattando con nubi molto piovose a ridosso dei rilievi.

E sarà questa rapidissima evoluzione a darà genesi alla eccezionale ondata di maltempo di cui vi stiamo parlando.

Qui sotto riportiamo le cartine di 3 modelli matematici con gli accumuli di pioggia prevista sino a tutto lunedì.

In alcune località potrebbero cadere anche ben oltre 300 millimetri di pioggia, ma leggiamo nelle mappe valori anche di 500 millimetri.

ATTENZIONE non stiamo annunciando alluvioni o tragedie, le previsioni meteo si ottengono dall'analisi dei modelli matematici, vanno filtrate dall'esperienza umana. LE ALLERTE METEO sono diffuse dalle autorità competenti per legge.

SUGGERIAMO i lettori di consultare i siti meteo regionali e nazionale della Protezione Civile Italiana, per le allerte meteo e gli avvisi.

NOI commentiamo le proiezioni dei super calcolatori. E qui nel seguito, proponiamo la consultazione delle previsioni meteo per località che sono state elaborate dal nostro Centro Meteo.

QUI SOTTO LE PIU RECENTI MAPPE di previsione della pioggia sino alla mezzanotte di tra lunedì e martedì.



Il modello matematico tedesco ICON conferma le piogge torrenziali.



Questa è la previsione del modello matematico ad alta risoluzione francese ARPEGE. Ancora conferme.



Questa è la previsione del modello matematico ad alta risoluzione francese AROME. Ancora conferme.



Il modello matematico europeo ECMWF. Conferme.



Il modello matematico europeo GFS. Conferme.

Pubblicato da Federico De Michelis

