CRONACA METEO e PREVISIONI: il CICLONE va via, ma nuove NUBI NERE all'orizzonte con nubifragi

Meteo su Italia, il CICLONE va via, ma nuove NUBI NERE sono all'orizzonte con nubifragi

Le condizioni meteo degli ultimi 3 giorni sull'Italia sono state tra le peggiori degli ultimi anni, con meteo autunnale caratterizzato da tempeste di vento che hanno causato numerosi danni, tanto che in vari centri urbani sono stati chiusi parchi, scuole, strade.

Il VENTO TEMPESTOSO ha raggiunto i 200 km orari nell'arcipelago toscano. I danni causati dal fortissimo vento sono diffusi. Sono centinaia gli alberi caduti.

GRANDINE grossa come arance ha colpito numerose località della Sardegna.

Una TEMPESTA DI FULMINI da record ha interessato l'Italia. Il fenomeno osservato da terra generava il tipico boato di un unico tuono infinito, con le diverse variante causate dall'insieme dei boati del tuono.

CICLONE MEDITERRANEO

Lo abbiamo chiamato ciclone mediterraneo, non è stato un uragano, anche se le raffiche di vento sono state di tempesta, ed in alcune località di vero uragano. Ma gli uragani portano vento medio ancor più intenso. E' stata una fortissima area ciclonica.

CAUSA DI UN CICLONE COSI' FORTE

La causa è da ricercare nei fortissimi contrasti termici: il Mar Mediterraneo è molto più caldo della media, mentre ad occidente, una corrente d'aria fredda ha portato la neve alle basse quote verso la Penisola Iberica, poi i rilievi del Marocco e dell'Algeria.

Dal mix di masse d'aria così diversissime si è generata una tempesta, con un minimo di Bassa Pressione che in 12 ore si è portato dalle coste algerine al settore nord occidentale italiano. Il centro di Bassa Pressione ha perso circa 20 hPa in poche ore, e potrebbe esser definito una depressione con caratteristiche esplosive.

MEDITERRANEO, ECCEZIONALE SEDE DI EVENTI METEO ESTREMI

Ormai con una frequenza straordinaria vi descriviamo di eventi meteo estremi quasi ogni giorno, di record meteorologici. Da settembre ad oggi vi abbiamo parlato di innumerevoli alluvioni, di Medicane o cicloni simili tropicali mediterranei, di caldo record tardivo.

Inoltre, appena qualche giorno fa sono stati battuti i record di caldo per il fine ottobre in varie località del Nord Italia.

Ormai i record sono pressoché continui, e sono eventi meteo estremi.

MINIMO BARICO PROFONDISSIMO

Le stime dei centri di calcolo stimano che il cuore dell'area ciclonica abbia raggiunto un picco minimo di pressione tra 978 e 975 hPa nel settore nord occidentale italiano. Il centro della bassa pressione attualmente è migrato verso il Centro Europa.

CIELO GIALLO, MARRONE

La tempesta di vento ha sollevato una quantità impressionante di polvere dal Sahara che si è inserita nelle nubi che hanno invaso i cieli italiani. In tanti avrete osservato un cielo dal colore anomalo che andava dall'arancione al giallo, al marrone durante i temporali.

FULMINI, PIOGGIA, GRANDINE RECORD FORSE E' COLPA DEL SAHARA

La presenza di pulviscolo del Sahara potrebbe aver favorito la condensazione del vapore acqueo. I granelli di polvere sono divenuti nuclei di aggregazione per lo sviluppo delle gocce di pioggia, e laddove la turbolenza è stata rilevante, anche di chicchi di grandine fuori dal comune per certe località. Un mix di condizioni meteo che ha favorito, forse, una tempesta elettrica così straordinaria.

PIOGGE ESAGERATE

La perturbazione di sabato e poi quella di lunedì, hanno causato piogge con quantitativi come non avvenivano da anni. In Veneto sono caduti sino a 600 millimetri di pioggia, in tutta la fascia delle Prealpi molte località hanno registrato circa 300 millimetri di pioggia in 3 giorni.

VENTO DI TEMPORALE, NON TROMBE D'ARIA

In varie aree il vento del temporale, chiamato downburst, ha generato raffiche di vento probabilmente prossime a 200 km/h. Ciò si evince dall'entità dei danni procurati agli edifici e alla vegetazione.

LA TROMBA D'ARIA E' RICONOSCIBILE

La tromba d'aria è riconoscibile per la sua forma a cono. E non pare che ve ne siano state, non ci sono foto e video reperibili.

ALLERTA METEO AI MASSIMI LIVELLI

L'allerta meteo della Protezione Civile è stata emessa ai massimi livelli, ed ancora stamattina vige in molte aree del nostro Paese.

Lo sforzo straordinario delle autorità ha sicuramente ridotto il numero di potenziali vittime, che in un fenomeno atmosferico come quello accaduto, avrebbero potuto essere ben oltre rispetto a quelle che indicano le cronache.

ESTREMIZZAZIONE METEO

Quello che è stiamo osservando meteo estremo è favorito dalle eccezionalmente elevate acque del Mar Mediterraneo. Ciò che temiamo è che altri fenomeni atmosferici estremi possano verificarsi nelle prossime settimane.

PREVISIONI METEO

Nuove perturbazioni giungeranno nei prossimi giorni, ed in alcune aree si potrebbero avere altri nubifragi anche di rilevante portata nel medio termine.

Per ora non sono previste nuove tempeste, ma normali forti perturbazioni autunnali. Si potrebbero avere già Guovedì 1° Novembre nuovi nubifragi, ed un anticipo già domani.

Per altro, ancora stamattina in varie località piove a dirotto e ci sono forti temporali. Il miglioramento stenta a venire, e già si prepara un nuovo peggioramento per domani.

NEVE FORTE SULLE ALPI

Nei prossimi giorni, forti nevicate sono previste nell'arco alpino. La temperatura è in diminuzione. Per altro, fa freddissimo per il periodo nelle Isole Britanniche ed in Francia.

Stamattina in Galles ci sono temperature sino a -7°C.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

