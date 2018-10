Meteo estremo su Italia per CICLONE MEDITERRANEO, temporali di inaudita violenza, venti di tempesta

Aggiornamento meteo di lunedì pomeriggio. Il ciclone mediterraneo (assolutamente non uragano o tromba d'aria) sta interessando l'Italia con fenomeni atmosferici di inconsueta intensità entità.

Come avrete appreso, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteorologica rossa su varie regioni, mentre è stata definita gialla su alcune altre. Troverete il contenuto sito web ufficiale.

Il ciclone mediterraneo si è formato stanotte sulle coste algerine per viaggiare rapidissimo verso nord, investendo con fenomeni fuori dal comune la Sardegna, e dando genesi a una linea temporalesca di particolare violenza che attualmente si estende per circa 1000 km, dalla Sardegna orientale ed il Mar Tirreno fin sino d'Italia del Nord.

Tale linea viene anche detta come aria di convergenza tra differenti masse d'aria. In meteorologia è chiamata squall line.

Al suo interno ci sono temporali fortissimi, con migliaia e migliaia di fulmini che cadono ogni 60 minuti, pioggia torrenziale, grandine, vento che soffia a velocità di burrasca, con raffiche che hanno raggiunto i 160 km/h in Sardegna, i 200 km/h nell'arcipelago toscano. Raffiche di vento di ancor maggiore intensità sono state rilevate da stazioni meteo non ufficiali nel crinale appenninico.

CICLONE MEDITERRANEO

Lo abbiamo chiamato ciclone mediterraneo, da non confondere con un uragano, bensì per evidenziare l'intensità del fenomeno atmosferico, e soprattutto la sua eccezionalità. Ci auguriamo che esso sia il culmine dell'estremizzazione climatica di quest'ultima stagione del semestre caldo, dove ogni settimana descriviamo eventi meteo estremi.

La scorsa settimana si parlava delle tante alluvioni mediterranee, in precedenza di Medicane o cicloni simili tropicali mediterranei.

MINIMO BARICO PROFONDISSIMO

Le stime dei centri di calcolo stimano per le 19:00/21:00 italiane, un picco minimo di pressione tra 978 e 975 hPa nel settore nord occidentale italiano. Minimo di Bassa Pressione in rapido viaggio verso nord.

VENTI FORTISSIMI

Come abbiamo descritto, il ciclone mediterraneo sta determinando vento di insolita intensità. Raffiche di vento fino a 80 km/h sono state registrate fin sino la Val Padana occidentale come a Milano, aree solitamente non soggette al vento così forte durante il transito di una perturbazione.

Come abbiamo detto il vento ha però raggiunto i 160 km/h in Sardegna, a Capo Carbonara, mentre nell'isola di Montecristo, nell'arcipelago toscano, il vento ha superato i 200 km orari.

Le coste italiane esposte ai venti meridionali sono interessate da un'eccezionale mareggiata. A Venezia c'è l'acqua alta.

PIOGGE ESAGERATE

La perturbazione associata alla profonda area di bassa pressione sta generando piogge a carattere torrenziale in varie aree, soprattutto quelle esposte ai venti intensi meridionali. Varie le stazioni meteo misurano dalla scorsa mezzanotte ben oltre la pioggia che dovrebbe cadere nell'intero mese di Ottobre.

Le Venezie, dove l'allerta meteorologica è particolarmente elevata, in specie il Veneto, potrebbero vedere un picco di pioggia durante la serata di oggi e le prime ore della notte. Ma il maltempo proseguirà in tutta l'Italia occidentale ed il Nord, sino alla prossima notte. Mentre domani si avrà un miglioramento parziale del tempo, in attesa di un'altra perturbazione.

Le scuole sono chiuse in molti medi e grandi centri urbani italiani.

GRANDINE GIGANTE

Dalla Sardegna giungono immagini, video e foto di un'inconsueta tempesta di grandine che ha investito molte località, con picchi anche superiori ai 5 cm di diametro. Grandine che ha danneggiato soprattutto le automobili, oltre che prodotto, assieme alla pioggia, danni in agricoltura. In alcune località, a causa della grandine grossa, sono stati infranti anche vetri delle abitazioni, mentre in alcuni centri urbani sono dovute intervenire le ruspe per liberare dal ghiaccio le strade.

VENTO DI TEMPORALE, NON TROMBE D'ARIA

In varie aree il vento del temporale, chiamato downburst ha generato raffiche di vento probabilmente prossime a 200 km/h. Ciò si evince dall'entità dei danni procurati agli edifici e alla vegetazione. Peraltro, temporali di tale violenza si sono abbattuti anche in Puglia, esattamente nella penisola salentina dove in due giorni sono caduti fino a 250 mm di pioggia.

TROMBA D'ARIA E' RICONOSCIBILE

La tromba d'aria è riconoscibile per la sua forma a cono, inoltre procura danni limitati all'aria attraversata, mentre i danni riscontrabili dal downburst sono molto ampi e diffuse nel territorio, e quindi attribuibili al vento fortissimo di un groppo temporalesco di eccezionale violenza, come quelli che diffusamente abbiamo visto e si stanno verificando in Italia.

La Protezione Civile italiana, gli Enti preposti regionali hanno diffuso avvisi meteorologici di allerta meteo, sino al livello massimo che è quello rosso.

TUTTI I CORSI D'ACQUA SONO MONITORATI

Sono innumerevoli i corsi d'acqua monitorati in queste ore, dove si potrebbero verificare a causa delle piogge violentissime, esondazioni che potrebbero allagare territori circostanti. Si faccia molta attenzione alla guida durante i temporali.

ALLERTA METEO AI MASSIMI LIVELLI

Come abbiamo descritto, l'allerta meteo della Protezione Civile è stata emessa ai massimi livelli, perciò è auspicabile che l'ondata di maltempo di eccezionale intensità non sia causa di vittime, considerato che tutti i mass-media, i siti meteo, e ogni fonte di informazione ha diramato gli avvisi meteorologici diffusi dagli enti preposti.

PROSSIME ORE, E STANOTTE

Con l'imminente oscurità, suggeriamo vivamente tutti coloro che si trovano in aree investite dall'eccezionale ondata di maltempo, di evitare il transito, ma soprattutto la sosta in prossimità dei corsi d'acqua in piena. Rammentiamo che i corsi d'acqua, possono aumentare la loro portata in pochi attimi è rendere impossibile la fuga nelle acque limacciose e la corrente.

ESTREMIZZAZIONE METEO

Quello che è stiamo osservando è meteo estremo che viene favorito dalle eccezionalmente elevate acque del Mar Mediterraneo.

Forse tutto quello che succede e anche causato dei cambiamenti climatici, questo lo affermano gli scienziati. E' stato dimostrato che le calde acque del Mar Mediterraneo possono favorire fenomeni atmosferici inconsueti per il periodo, oltre che di intensità eccezionale.

Non è affatto normale che alla fine di ottobre temporali che neppure d'estate a volte si vedono, investano alcune aree della Val padana. Non è normale che grandine grossa come pugni cada in molte località della Sardegna.

FRONTE TEMPORALESCO CATTIVISSIMO VERSO TIRRENICHE

Una squall line, ovvero un cattivissimo fronte temporalesco sta abbordando le coste tirreniche che vanno dalla Toscana al Lazio fin sino alla Campania. Ci sono le ideali condizioni per il rischio di nubifragi, grandinate, raffiche di vento fortissime.

A PALERMO 30 GRADI

Nel frattempo a Palermo sono stati registrati 30° centigradi, per effetto del fortissimo vento di scirocco.

QUOTA NEVE IN RIALZO NELLE ALPI

sotto l'incalzare di forte vento meridionale, la quota neve è salita nell'arco alpino. D'altronde è in atto una fortissima avvezione calda richiamata dal ciclone mediterraneo.

STANOTTE ARIA FREDDA SU ALPI

Durante la prossima notte, col transito verso la Germania del centro di bassa pressione, aria fredda proveniente da Nord raggiungerà l'arco alpino è forti nevicate si avranno su ampie aree delle Alpi centro occidentale.

ATTENZIONE non stiamo annunciando alluvioni o tragedie, le previsioni meteo si ottengono dall'analisi dei modelli matematici, vanno filtrate dall'esperienza umana. LE ALLERTE METEO sono diffuse dalle autorità competenti per legge.

SUGGERIAMO i lettori di consultare i siti meteo regionali e nazionale della Protezione Civile Italiana, per le allerte meteo e gli avvisi.

NOI commentiamo le proiezioni dei super calcolatori. E qui nel seguito, proponiamo la consultazione delle previsioni meteo per località che sono state elaborate dal nostro Centro Meteo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Daniele Morelli

