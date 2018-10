Meteo Neve: abbondanti nevicate a Campo Imperatore, in Abruzzo

Il meteo della Regione Abruzzo ha segnalato neve abbondante in montagna, conseguenza delle correnti da est e dell'effetto di Stau sui rilievi montuosi.

Se la pianura è stata in diverse zone alluvionata, a causa di precipitazioni superiori ai 100 mm (fino a 200 mm a Pescara città), le montagne, specie quelle più alte, sono state coperte da un'abbondantissima nevicata.

A Campo Imperatore sono finiti nei guai i greggi di pecore, con i pastori sorpresi da una così abbondante nevicata anticipata, e sono intervenuti gli spazzaneve per liberare il percorso stradale.

Strada che è poi rimasta chiusa stamani per la troppa neve, in attesa delle turbine per liberare il manto stradale.

Nell'immagine la piana di Campo Imperatore splendidamente innevata sotto il sole al tramonto, con la Luna che sorge, vista dal Rifugio Duca degli Abruzzi (dal sito www.rifugioducadegliabruzzi.it)

