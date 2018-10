Meteo avverso, 200 mm in Abruzzo. Forte NEVE in montagna

Meteo estremamente avverso soprattutto ieri in Abruzzo, con piogge torrenziali anche a Pescara, dove si sono avute condizioni di emergenza. D'altronde è piovuto in 24 ore l'equivalente due mesi e mezzo d'Autunno.

Le piogge forti che stanno interessando i versanti Medio Adriatici, accompagnati da intensi venti da est, hanno causato anche numerosi disagi e problemi alla viabilità.

La stazione meteo del comune di Pescara ha registrato oltre 200 mm di pioggia in neppure 24 ore, contro una media mensile di Pescara Aeroporto di 72 millimetri per Ottobre e 80 millimetri per Novembre.

A Torrevecchia Teatina (CH), si stanno registrando oltre 144 mm di pioggia, a Chieti circa 74 mm.

Sulle montagne abruzzesi sta cadendo una quantità notevole di neve, insolita anche per queste parti al 22 di Ottobre.

