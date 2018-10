METEO ITALIA, verso un weekend di MALTEMPO intenso, NEVE forte su ALPI

METEO DAL 26 OTTOBRE AD OGNISSANTI 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un profondo cambiamento meteo è ormai imminente sull'Italia, per via dell'approfondimento di una saccatura dal Nord Europa che inizia a sprofondare verso il Mediterraneo Occidentale e richiamare al tempo stesso correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. La pressione tende a calare rapidamente, con l'anticiclone in ritirata verso ovest sull'Atlantico.

Si andrà così a scavare una complessa area depressionaria sul Mediterraneo Occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione sull'Italia, destinata a portare nel weekend condizioni di spiccato maltempo dal sapore autunnale, con abbondanti piogge che stavolta colpiranno più direttamente le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico.

Sarà l'occasione propizie per avere le prime vere nevicate abbondanti della stagionali sulle Alpi. Correnti meridionali molto intense verranno richiamate verso l'Italia e pertanto avremo, assieme al maltempo, venti burrascosi. Ciò significa che non farà freddo, ma anzi su Adriatiche e al Sud Italia le temperature sono destinate a subire un temporaneo rialzo.

METEO VERSO OGNISSANTI DI STAMPO AUTUNNALE

Questa forte perturbazione farebbe da apripista a un periodo particolarmente movimentato e a tratti perturbato soprattutto al Centronord, per il sopraggiungere di altre perturbazioni che condizioneranno anche il meteo del Ponte di Ognissanti. Sarebbe questo il primo serio maltempo di stampo tipicamente autunnale, che finora non si era ancora avuta durante l'autunno.

La stagione in corso era infatti finora caratterizzata per l'isolamento di vortici di bassa pressione sul Mediterraneo, con fasi piovose che hanno prevalentemente colpito il Sud, lasciando invece ai margini il Settentrione. Una situazione anomala che si era avuta in parte anche in estate. Stavolta il maltempo più intenso dovrebbe investire il Settentrione e le aree del versante tirrenico.

METEO VENERDI' 26 OTTOBRE, PRIMI PIOVASCHI SU ALCUNE REGIONI

Inizia il peggioramento per l'afflusso di correnti più umide sud-occidentali, richiamate dal graduale approfondimento di una saccatura sul Centro-Ovest Europa. Nubi in progressivo aumento al Nord, specie a ridosso delle Prealpi, e sul versante tirrenico. Qualche piovasco si avrà in Friuli, Liguria ed Appennino Settentrionale sui versanti toscani, dalla sera anche su Lombardia, Lazio e Campania.

METEO WEEKEND, MALTEMPO ANCHE FORTE ENTRA NEL VIVO

Sabato la perturbazione entrerà in azione al Nord e Toscana, con precipitazioni più intense tra Nord-Ovest e settori alpini e prealpini centro-orientali. Rischio nubifragi in Liguria. Rovesci sparsi sulle regioni centrali tirreniche, ancora asciutto altrove. Ulteriore accentuazione del maltempo domenica, con piogge forti al Centro-Nord ed Isole, ma anche lungo il basso versante tirrenico e settori ionici.

PIOGGE INTENSE E ABBONDANTI, MA ANCHE BURRASCA E MAREGGIATE

Le precipitazioni saranno particolarmente copiose dapprima al Nord-Ovest ed Alta Toscana, poi su Alto Veneto, Friuli e medio versante tirrenico. Da domenica rischio nubifragi anche in alcuni settori del Sud. Inoltre, la profonda depressione a ridosso del Mar Ligure richiamerà forti venti in genere da sud, con raffiche di burrasca, mareggiate sulle coste esposte ed acqua alta domenica a Venezia.

CALO TERMICO, MA NON SU TUTTA ITALIA

Il caldo anomalo che aveva colpito il Nord lascerà spazio ad un netto calo delle temperature. In corrispondenza dell'avvio del peggioramento, avremo un calo termico al Nord e Toscana, maggiore nella fase acuta del maltempo, mentre il richiamo dei venti meridionali produrrà un rialzo termico al Sud e sulle Adriatiche. Nel complesso, non avremo clima freddo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase perturbata sempre destinata ad imprimere una svolta a questo autunno, in quanto ulteriori impulsi piovosi si susseguiranno nella prima parte della nuova settimana, ancora con circolazione molto umida da sud/ovest. Il cambio di scenario sarà radicale, con condizioni meteo avverse che potrebbero protrarsi anche per il Ponte d'Ognissanti.

Pubblicato da Mauro Meloni

