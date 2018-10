METEO ITALIA, SOLE e impennata termica. Verso nuovo MALTEMPO nel weekend

METEO DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si va attenuando il vortice perturbato a carattere freddo sulle regioni del Sud, responsabile di meteo averso con gli ulteriori nubifragi che hanno colpito duramente il Salento e parte della Calabria. Ora le condizioni stanno migliorando anche al Meridione, con una Penisola al momento spaccata in due, considerato che al Centro-Nord il tempo resta stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell'anticiclone.

L'Italia ha risentito di un vero e proprio cambio di circolazione, ma tuttavia ora, con la potente rimonta dell'anticiclone, le temperature sono in risalita e scoppierà addirittura il caldo al Nord-Ovest dove, per effetto delle correnti favoniche in discesa dalle Alpi, si potranno registrare anche punte di 28 gradi.

In questo frangente, l'intera Penisola godrà di alcuni giorni di meteo prevalentemente soleggiato, a parte stratificazioni in transito. Nubi più consistenti saranno addossate all'Arco Alpino centro-orientale, con possibilità di qualche precipitazioni sui confini altoatesini, nevosa in alta quota. Questa fase anticiclonica sarà però solo una breve tregua.

METEO PEGGIORA, TORNA AUTUNNO NEL WEEKEND

Salgono le quotazioni in merito all'importante cambiamento atteso sul finire della settimana, nel senso che una nuova incursione perturbata fredda è attesa in movimento verso l'Italia. L'affondo perturbato stavolta potrebbe seguire una rotta più occidentale e coinvolgere più direttamente il Centro-Ovest Europa e a seguire anche la nostra Penisola.

Si prevede che possa scavarsi una ciclogenesi associata a maltempo più diffuso, dal sapore tardo autunnale e con le prime vere piogge abbondanti anche al Nord e sulle regioni tirreniche. Sarà l'occasione per avere anche nevicate abbondanti sulle Alpi. Sarebbe questa una tipica evoluzione autunnale, che finora non si era ancora avuta.

METEO MERCOLEDI' 24 OTTOBRE, TORNA A PREVALERE IL SOLE

Condizioni meteo ancor più stabili, visto che in questa fase l'anticiclone riuscirà a spingere sull'Italia, deviando più ad est il flusso freddo da nord. Solo sulle Alpi di confine orientale si avrà qualche fugace nevicata in alta quota oltre ben i 2000 metri, mentre residua locale instabilità insisterà sulla Sicilia con residue precipitazioni.

METEO ANTICICLONICO, MA INIZIA A CAMBIARE VENERDI'

Bel tempo e temperature miti giovedì nonostante l'insistenza di una residua circolazione da nord. Questa tregua di meteo stabile tenderà poi a mutare fin da venerdì, quando una nuova saccatura fredda dilagherà verso il Centro Europa, richiamando sull'Italia correnti più umide sud-occidentali. Le nubi aumenteranno venerdì al Centro-Nord, con qualche piovasco in Liguria e Toscana.

IMPENNATA TEMPERATURE, CALDO ANOMALO AL NORD

La maggiore presenza dell'anticiclone favorirà un ulteriore rialzo delle temperature, specie nei valori massimi. Il riscaldamento sarà più avvertito sulle regioni di ponente e sul Nord Italia, ove è atteso per mercoledì l'ingresso del foehn, con raffiche impetuose in discesa dalle Alpi alla Val Padana centro-occidentale.

Ciò comporterà un'impennata severa delle temperatura dovuta proprio al foehn, con picchi termici che sulle aree pedemontane del Nord-Ovest potrebbero addirittura portarsi prossimi ai 30 gradi. Il clima resterà invece un po' più fresco lungo i settori adriatici ed al Sud Italia, zone maggiormente esposte ai flussi settentrionali ancora diretti sull'Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'evoluzione sarà molto dinamica ed un nuovo peggioramento più acuto è atteso al termine della settimana, ma con dinamiche differenti per un'altra incursione fredda che stavolta potrebbe seguire una rotta ben più occidentale. Si scaverà un vortice sul Mediterraneo Occidentale, con l'Italia interessata da correnti più umide e maltempo specie sul Nord e le regioni tirreniche.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina