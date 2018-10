METEO ITALIA, maltempo al Sud agli sgoccioli. Temperature in rapido rialzo

METEO DA OGGI AL 29 OTTOBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice d'aria fredda in quota dai Balcani si trova sul Sud Italia, ed è responsabile delle condizioni meteo fortemente avverse, con le temperature scese in picchiata e la sensazione di gran fresco acuita dal rinforzo generale dei venti di Tramontana e Grecale. Non a caso, è giunta anche la prima neve in quota sull'Appennino, ma a far notizia sono state soprattutto le piogge, i nubifragi e la grandine.

La nostra Penisola è comunque spaccata in due, considerato che al Centro-Nord il tempo sta tornando ovunque stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell'anticiclone. L'Italia ha risentito un vero e proprio cambio di circolazione: ottobre finora, se escludiamo i primissimi giorni del mese, era stato accompagnato da caldo anomalo anche su gran parte d'Europa.

Ora la situazione è mutata in modo netto anche a livello europeo, considerato che l'obiettivo principale delle varie colate fredde artiche saranno i settori orientali del Continente. Tuttavia, ora con la rimonta dell'anticiclone, le temperature risaliranno e lo faranno soprattutto verso metà settimana al Nord, dove ci sarà l'effetto combinato di correnti favoniche dalle Alpi.

METEO AUTUNNALE SULL'ITALIA A FINE OTTOBRE

Gli ulteriori impulsi d'aria fredda scivoleranno sui Balcani, lambendo appena le Adriatiche. In Italia, da mercoledì, avremo più sole e temperature in netto rialzo. Come tendenza meteo, un probabile cambiamento è atteso sul finire della settimana, nel senso che una nuova incursione perturbata fredda è attesa in avvicinamento all'Italia.

L'affondo perturbato stavolta potrebbe seguire una rotta più occidentale e coinvolgere più direttamente l'Ovest Europa e a seguire l'Italia, con una ciclogenesi in approfondimento che porterebbe maltempo più diffuso, dal sapore tardo autunnale e con le prime vere piogge abbondanti anche al Nord. Sarà l'occasione per avere anche nevicate abbondanti sulle Alpi.

METEO PER OGGI, MARTEDI' 23 OTTOBRE, MALTEMPO AL SUD ITALIA IN MIGLIORAMENTO

L'instabilità insisterà sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con frequenti rovesci e temporali. In particolare, nella prima parte della giornata maltempo accentuato colpirà Salento, Lucania e Calabria, con rischio di residui nubifragi. Dal pomeriggio le precipitazioni si localizzeranno sulla Calabria centro-meridionale e la Sicilia tirrenica.

Un generale ulteriore miglioramento si farà strada sull'Italia Centro-Settentrionale, grazie al rafforzamento dell'anticiclone che pertanto garantirà generali condizioni soleggiate. Inizialmente nubi compatte persisteranno anche in Abruzzo e Molise, con residue precipitazioni, ma dal pomeriggio subentreranno ampie schiarite.

METEO DI META' SETTIMANA PIU' SOLEGGIATO OVUNQUE

L'ulteriore consolidamento dell'anticiclone garantirà condizioni più soleggiate e temperature in generale rialzo, nonostante l'insistenza di una circolazione da nord. Atteso l'ingresso del foehn in discesa dalle Alpi alla Val Padana centro-occidentale, ove il rialzo termico potrà essere più brusco, con picchi termici mercoledì anche di oltre 25 gradi su aree pedemontane del Nord-Ovest.

TEMPERATURE IN RAPIDA RISALITA, DOPO IL FREDDO

Il ritorno dell'anticiclone favorirà una rapida ripresa delle temperature, ad iniziare dai valori massimi. Il riscaldamento sarà più avvertito sulle regioni di ponente e sul Nord Italia, ove mercoledì è attesa un'impennata severa delle temperatura dovuta al foehn. Il clima resterà invece un po' più fresco lungo i settori adriatici ed al Sud Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sembra probabile un nuovo peggioramento più acuto al termine della settimana, per un'altra incursione fredda che stavolta potrebbe seguire una rotta ben più occidentale. Si potrebbe così andare a scavare una nuova ciclogenesi sul Mediterraneo Occidentale, con l'Italia interessata da correnti più umide e perturbate meridionali, con precipitazioni diffuse a partire dal Nord e Toscana.

Pubblicato da Mauro Meloni

