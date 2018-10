METEO Italia: MALTEMPO nel ponte di Ognissanti. PIOGGE anche intense

METEO DA OGNISSANTI AL 7 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione di bassa pressione si va rinvigorendo tra Spagna e bacino occidentale del Mediterraneo, determinando un nuovo peggioramento meteo di stampo autunnale sull'Italia. Anche in quest'occasione, il movimento delle nuove perturbazioni verso levante risulta ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico sulla Grecia e sui Balcani.

Ci attende quindi un avvio novembre perturbato, con piogge anche copiose che si rinnoveranno specie al Nord e lungo le regioni tirreniche. L'Italia sperimenterà quindi ancora maltempo tipicamente autunnale, anche se fortunatamente le nuove fasi perturbate non saranno così violente come quella precedente.

L'ultima ondata di maltempo è stata ad onor del vero eccezionale, lasciando una scia di distruzione non indifferente, con anche vittime in gran parte dovute all'eccezionale burrasca di vento che ha investito molte regioni. Il periodo a cui andiamo incontro si conferma favorevole alle grandi piogge, perché le perturbazioni impattano sull'Italia per poi rallentare il loro spostamento.

METEO VERSO WEEKEND, PERTURBAZIONI IN SERIE

Ponte di Ognissanti che risulterà a lunghi tratti caratterizzato da meteo instabile per il sopraggiungere di altre perturbazioni. La circolazione depressionaria si manterrà sempre ad ovest della Penisola, anche se si andrà gradualmente ad isolare tra le coste nord-africane e le due Isole Maggiori, rimanendo quasi stazionaria.

Le regioni di ponente saranno pienamente coinvolte dall'instabilità e soprattutto le due Isole Maggiori potranno risentire di condizioni di maltempo più marcate, trovandosi più vicine al vortice depressionario di matrice afromediterranea. Il clima resterà nel complesso molto mite, a causa dei richiami di correnti sciroccali indotte dal vortice ciclonico.

METEO GIOVEDI' 1° NOVEMBRE OGNISSANTI CON MALTEMPO FORTE*

Il sistema frontale entrerà pienamente in azione sull'Italia, con precipitazioni diffuse e localmente intense al Centro-Nord, Campania e Sicilia. Il maltempo non dovrebbe comunque risultare così violento come quello che ha appena sferzato duramente l'Italia. Tuttavia, saranno possibili dei nubifragi soprattutto sul lato del medio versante tirrenico, Alta Campania e Sicilia.

Piogge copiose, con accumuli oltre i 100 mm, cadranno sulle aree del Nord-Est già fortemente provate dal maltempo. Le precipitazioni saranno abbondanti su settori alpini e prealpini, con il grosso dei fenomeni tra bellunese e Friuli. La neve cadrà inizialmente oltre i 1400/1600 metri, con limite in rialzo sopra i 2000 metri. Un miglioramento, in giornata, è atteso al Nord-Ovest.

METEO VENERDI' 2 NOVEMBRE, ENTRA SECONDA PERTURBAZIONE

Situazione meteo movimentata, con altre precipitazioni dovute ad un nuovo impulso perturbato. Maggiormente colpite saranno la parte occidentale della Sicilia, l'est Sardegna, la fascia del medio versante tirrenico con fenomeni in estensione a buona parte del Centro Italia. Le piogge si estenderanno poi verso il Nord-Est. I venti spireranno tra scirocco e levante.

TEMPERATUTE DI NUOVO SUPERIORI ALLA NORMA

I termometri risaliranno ulteriormente per via di nuovi flussi d'aria più mite, anche se non mancheranno delle locali temporanee flessioni sulle aree più colpite dal maltempo. Tuttavia, la prevalenza di correnti meridionali garantirà un contesto mite per il resto della settimana. Non sono all'orizzonte nuove irruzioni fredde.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un lieve parziale miglioramento è atteso nel weekend, almeno lungo la Penisola. L'instabilità potrebbe maggiormente penalizzare le due Isole Maggiori, esposte ai flussi d'aria umida richiamati da un vortice ciclonico afromediterraneo. Piogge e qualche temporale non mancheranno anche sui settori tirrenici e sul Nord-Ovest, principalmente a ridosso dei rilievi.

