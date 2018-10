METEO ITALIA, Weekend di MALTEMPO, NEVE su ALPI. Lunedì peggiora

METEO DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo entrati nel vivo del peggioramento meteo sull'Italia, per via dell'approfondimento di una saccatura dal Nord Europa in sprofondamento sulla Penisola Iberica e poi sul Mediterraneo centro-occidentale, ove si sta scavando una complessa area depressione che convoglia un'intensa perturbazione verso l'Italia.

Ci attendiamo quindi condizioni di spiccato maltempo dal sapore autunnale, con abbondanti piogge che stavolta colpiranno più direttamente le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico. Purtroppo, sarà elevato anche il rischio di nubifragi e criticità. Sarà l'occasione propizie per avere le prime vere nevicate abbondanti della stagioe sulle Alpi.

Da segnalare l'accentuato gradiente barico fra la depressione e l'anticiclone sul Mediterraneo Orientale. Correnti meridionali molto intense investono quindi l'Italia e, assieme al maltempo, soffieranno per l'intero arco del weekend venti burrascosi. Ciò significa che non farà freddo, ma anzi su Adriatiche e al Sud Italia le temperature sono destinate a subire un temporaneo aumento.

TENDENZA METEO FINO A PONTE OGNISSANTI

L'intensa perturbazione farebbe da apripista a un periodo particolarmente movimentato e a tratti perturbato soprattutto al Centronord, per il sopraggiungere di altre perturbazioni che condizioneranno anche il meteo del Ponte di Ognissanti. Sarebbe questo il primo serio maltempo di stampo tipicamente autunnale, una vera novità quest'anno.

Quest'autunno è stato infatti spesso caratterizzato dall'isolamento di vortici di bassa pressione sul Mediterraneo, con fasi piovose che hanno prevalentemente colpito il Sud, lasciando invece ai margini il Nord. Una situazione anomala che si era avuta in parte anche in estate. Stavolta il maltempo più intenso colpirà le regioni del Nord, che meno piogge hanno visto finora.

METEO SABATO 27 OTTOBRE, MALTEMPO ENTRA NEL VIVO AL NORD

La perturbazione entrerà in azione al Nord e Toscana, con precipitazioni più intense nella seconda parte del giorno tra Nord-Ovest e settori alpini e prealpini centro-orientali. Rischio temporali forti in Liguria. Rovesci sparsi sulle regioni centrali tirreniche, ancora asciutto altrove, a parte qualche pioggia sul nord-ovest Sardegna, settori meridionali della Sicilia e Calabria meridionale ionica.

METEO DOMENICA 28 OTTOBRE, ULTERIORE ACCENTUAZIONE DEL MALTEMPO

Generali condizioni perturbate, con piogge forti al Centro-Nord ed Isole, ma anche lungo il basso versante tirrenico e settori ionici. Fenomeni più consistenti su aree alpine e prealpine centro-orientali, ma anche il Friuli con neve a quote elevate. Violenti temporali si avranno tra Lazio e Campania, ma anche sull'ovest della Sardegna.

BURRASCA E MAREGGIATE, OLTRE A PIOGGE INTENSE E RISCHIO NUBIFRAGI

Il maltempo sarà marcato, con precipitazioni particolarmente copiose dapprima al Nord-Ovest ed Alta Toscana, poi su Alto Veneto, Friuli e medio versante tirrenico. Da domenica rischio nubifragi anche in alcuni settori del Sud. Inoltre, la profonda depressione a ridosso del Mar Ligure richiamerà forti venti in genere da sud, con raffiche di burrasca che favoriranno mareggiate sulle coste esposte.

TEMPERATURE IN CALO, MA NON OVUNQUE

Avremo un calo termico al Nord e Toscana, maggiore nella fase acuta del maltempo, mentre il richiamo dei venti meridionali produrrà un rialzo termico al Sud e sulle Adriatiche, in quest'ultimo caso accentuato anche dall'effetto caduta dei venti dall'Appennino. Nel complesso, non avremo clima freddo e sarà una tipica fase autunnale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sarà una svolta autunnale molto importanti, in quanto ulteriori impulsi piovosi si susseguiranno nella prima parte della nuova settimana, ancora con circolazione molto umida da sud/ovest. Il cambio di scenario sarà radicale, con condizioni meteo avverse che potrebbero protrarsi anche fino a tutto inizio novembre.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

