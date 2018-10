METEO Italia: oggi migliora appena, ma domani altro SUPER MALTEMPO

METEO DA OGGI 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un intenso ciclone mediterraneo è alla base di una situazione meteo davvero avversa, con minimo di pressione che si è approfondito fino al di sotto dei 985 hPa tra il Golfo del Leone, il Mar di Corsica ed il Mar Ligure. Questo vortice è stato determinante nell'ulteriore aggravamento delle condizioni meteo al Centro-Nord.

Oltretutto, in virtù dell'approfondimento del vortice ciclonico di cui già detto, l'emergenza maltempo è stata dovuta anche ai venti tempestosi di scirocco e libeccio, con raffiche estreme e grandi mareggiate nelle coste. Quella che ha colpito l'Italia è la prima violenta fase perturbata tipicamente autunnale. La neve sulle Alpi cade solo a quote piuttosto alte per i venti da sud.

Fortunatamente, il vortice è già risalito sulle Alpi e sposterà il proprio fulcro rapidamente nel corso di martedì verso il Centro Europa e poi il Mare del Nord. Ciò consentirà un rapido alleggerimento del maltempo sul nostro Paese, con attenuazione delle grandi piogge e anche dei venti così burrascosi.

METEO SETTIMANA VARIABILE, DA OGNISSANTI ALTRE PIOGGE

Il miglioramento atteso da martedì sarà solo temporaneo, ma il meteo del Ponte di Ognissanti sarà a lunghi tratti instabile per il sopraggiungere di altre perturbazioni, con target principale rappresentato dalle regioni centro-settentrionali della Penisola. Siamo dinanzi ad una svolta, perché si tratta del primo periodo prolungato favorevole alle grandi piogge d'autunno.

Una circolazione di bassa pressione persisterà tra Spagna e bacino occidentale del Mediterrane, il cui movimento verso Levante risulterà ostacolato dalla presenza di un promontorio anticiclonico proteso più ad est. Nel weekend l'alta pressione proverà a conquistare gran parte della Penisola, con insidie d'instabilità soprattutto sulle due Isole Maggiori.

METEO PER OGGI, DOPO IL MALTEMPO PARZIALE MIGLIORAMENTO

La fase acuta del maltempo sarà alle spalle, ma avremo ancora rovesci e temporali ulteriori al Nord, ma ormai confinati verso settori alpini, prealpini e Friuli, con anche neve in quota oltre i 1200/1300 metri. Acquazzoni si avranno anche sulle regioni centro-settentrionali tirreniche e ovest della Sardegna, con neve sui maggiori rilievi a partire dai 1400/1500 metri.

METEO META' SETTIMANA, NUOVO PEGGIORAMENTO PER OGNISSANTI

La tregua del maltempo si confermerà per mercoledì, a parte nuove precipitazioni tra estremo Nord-Ovest e Sardegna, sintomo di un nuovo peggioramento che avanzerà da occidente. La nuova perturbazione entrerà pienamente nel vivo per il giorno di Ognissanti, con precipitazioni diffuse e localmente intense al Centro-Nord, Campania e Sicilia.

Il maltempo non dovrebbe comunque risultare così violento come quello che ha appena sferzato duramente l'Italia. Tuttavia, saranno possibili dei nubifragi soprattutto sul lato del medio versante tirrenico. Situazione meteo movimentata che si protrarrà anche per il giorno 2 novembre, con altre precipitazioni al Centro-Nord, ma in graduale attenuazione.

CLIMA PIU' FRESCO, MA POI ANCORA SALISCENDI TEMPERATURE

Dopo il caldo anomalo dovuto allo scirocco, entrerà aria molto più fresca dai quadranti occidentali che riporterà temperature nella norma a partire da martedì. Mercoledì i termometri risaliranno anche per via di nuovi flussi d'aria più mite che precederanno il nuovo peggioramento atteso per Ognissanti, quando tuttavia la colonnina di mercurio scenderà di nuovo per via delle precipitazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Meteo compromesso anche il lungo ponte di Ognissanti, ma proprio nel weekend ci sono spiragli di tempo decisamente migliore, almeno lungo la Penisola. L'instabilità potrebbe maggiormente penalizzare le due Isole Maggiori, esposte ai flussi d'aria umida richiamati da un vortice ciclonico afromediterraneo.

Pubblicato da Mauro Meloni

