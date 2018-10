METEO Italia: MALTEMPO BURRASCOSO sull'Italia. Piogge e nubifragi. PEGGIORA domani

METEO DA OGGI 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Scenario sull'Italia di brutto tempo per l'approfondimento di una saccatura dal Nord Europa sprofondata sulla Penisola Iberica e poi sul Mediterraneo centro-occidentale, ove si è generato un intenso vortice ciclonico che alimenta di energia un'intensa perturbazione verso l'Italia sospinta da forti correnti meridionali.

Quella che sta colpendo l'Italia è la prima violenta perturbazione tipicamente autunnale, con abbondanti piogge che stavolta interessato più direttamente le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico.

Si è realizzata una condizione meteo abbastanza normale per l'Autunno, ma non normale nel suo insieme, in quanto la temperatura continua ad essere altissima soprattutto nel Nord Italia.

Purtroppo, sarà elevato anche il rischio di nubifragi e criticità. Sarà l'occasione propizie per avere le prime vere nevicate abbondanti sull'Arco Alpino. Tuttavia, specie in una prima fase, la neve cadrà nelle alte quote perché la temperatura sarà elevata, molto superiori alla media, specie di notte.

Correnti meridionali molto intense, causate dall'accentuato gradiente barico fra la depressione e l'anticiclone sul Mediterraneo Orientale, stanno investendo l'Italia generando venti diffusamente di burrasca con anche mareggiate. Data la disposizione delle correnti tra libeccio e scirocco, le temperature si manterranno piuttosto miti su gran parte dell'Italia.

CRITICITA RILEVANTE DOMANI - LUNEDI'

Stanotte, un vortice piuttosto profondo si formerà in Algeria, piomberà rapidamente nel Mediterraneo, dirigendosi verso le regioni nord occidentali italiane prendendo forza.

L'Italia sarà interessata, soprattutto nei settori occidentali, da un'eccezionale burrasca, con vento molto forte. I mari italiani potranno divenire molto agitati, dal Mar Tirreno a quelli occidentali.

Nelle zone esposte le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità insolite, con molti disagi.

TENDENZA METEO FINO A PONTE OGNISSANTI

Il maltempo non sarà temporaneo e questo primo poderoso assalto perturbato farà da apripista a un periodo particolarmente movimentato, per il sopraggiungere di altre perturbazioni che condizioneranno anche il meteo del Ponte di Ognissanti soprattutto sulle regioni centro-settentrionali della Penisola.

Siamo dinanzi ad una svolta, perché si tratta del primo serio maltempo di stampo tipicamente autunnale, una vera novità quest'anno. Quest'autunno è stato infatti spesso caratterizzato dall'isolamento di vortici di bassa pressione sul Mediterraneo, con fasi piovose più importanti che hanno prevalentemente colpito il Sud, lasciando invece ai margini il Nord Italia.

METEO DI OGGI, DOMENICA 28 OTTOBRE, MALTEMPO IN ULTERIORE ACCENTUAZIONE

Condizioni perturbate al Centro-Nord, con precipitazioni abbastanza diffuse, anche forti e localmente persistenti. Fenomeni più consistenti si avranno su aree alpine e prealpine centro-orientali, ma anche il Friuli con neve a quote elevate. Violenti temporali si avranno tra Lazio e Campania, ma anche su ovest Sardegna e settori ionici, specie in Calabria. Resteranno più all'asciutto le aree del medio-basso versante adriatico.

BURRASCA E MAREGGIATE, OLTRE A PIOGGE INTENSE E RISCHIO NUBIFRAGI

Le condizioni meteo perturbate si accompagneranno al rischio nubifragi o comunque piogge forti e incessanti, in particolare aree alpine e prealpine centro-orientali, ma anche settori tra Levante Ligure ed Alta Toscana, Inoltre, la profonda depressione a ridosso del Mar Ligure richiamerà forti venti in genere da sud, con raffiche di burrasca, mareggiate e la prima grande acqua alta a Venezia.

CALO TERMICO PER IL MALTEMPO

Ulteriore calo termico al Nord e Toscana, maggiore nella fase acuta del maltempo, mentre il richiamo dei venti meridionali produrrà un rialzo termico al Sud e sulle Adriatiche, in quest'ultimo caso accentuato anche dall'effetto caduta dei venti dall'Appennino. Nel complesso, non avremo clima freddo, ma anzi le temperature saranno sopra la norma, specie i valori minimi.

METEO INIZIO SETTIMANA, ALTRO MALTEMPO MARCATO

Ulteriori impulsi piovosi si susseguiranno nella prima parte della nuova settimana, ancora con circolazione molto umida da sud-sud/ovest. Lunedì in particolare ci attendiamo la fase più acuta del maltempo, con nubifragi e rischio di alluvioni lampo. Maggiormente indiziate le regioni del Nord ed il medio-alto versante tirrenico.

Come diceva, la giornata di lunedì si annuncia assai critica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il cambio di scenario sarà radicale, con condizioni meteo avverse che potrebbero protrarsi anche fino a tutto inizio novembre. Sarà una svolta autunnale molto importante, in quanto altre perturbazioni in serie investiranno l'Italia, ma con maltempo che potrebbe accanirsi maggiormente al Settentrione e sui versanti occidentali in genere, oltre alle Isole Maggiori.

