Previsioni meteo per domani, maltempo ancora al Sud: nuovi forti temporali

Le regioni meridionali sono ancora in balia del vortice d'aria fredda in quota, responsabile delle condizioni meteo fortemente avverse, con le temperature scese in picchiata e la sensazione di gran fresco acuita dal rinforzo generale dei venti di Tramontana e Grecale.

L'Italia ha risentito di un vero e proprio cambio di circolazione: ottobre finora, se escludiamo i primissimi giorni del mese, era stato accompagnato da caldo anomalo. Ora il vortice freddo insisterà sulle regioni meridionali, dove avremo piogge e temporali prima di un netto miglioramento.

Ma vediamo meglio nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, martedì 23 ottobre. Come già appena accennato, l'instabilità insisterà sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con frequenti rovesci e temporali.

In particolare, nella prima parte della giornata maltempo accentuato colpirà Salento, Lucania e Calabria, con rischio di residui nubifragi. Dal pomeriggio le precipitazioni si localizzeranno sulla Calabria centro-meridionale e la Sicilia tirrenica.

Un generale ulteriore miglioramento si farà strada sull'Italia Centro-Settentrionale, grazie al rafforzamento dell'anticiclone che pertanto garantirà generali condizioni soleggiate. Inizialmente nubi compatte persisteranno tra Abruzzo e Molise con residue precipitazioni, ma dal pomeriggio prevarranno schiarite.

